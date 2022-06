Jesulín de Ubrique y María José Campanario confirman lo que nadie esperaba de su hijo

Por fin ha nacido el hijo más esperado del año: el tercero en común deJesulín de Ubrique y María José Campanario. El deseado nacimiento se produjo este martes, siete de junio, por la noche, concretamente a las 22:45, en el Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz).

La odontóloga ingresó esa misma mañana al centro sanitario. Sin embargo, la noticia sobre su parto inminente no salió a la luz hasta horas más tarde, cuando ya estaba a punto de recibir a su pequeño.

Tras largos meses de espera, el matrimonio daba la bienvenida a un bebé del que no se conocían más detalles, ni siquiera su nombre. Aunque se rumoreaba que, si al final se trataba de un varón, la pareja tenía pensado nombrarle Humberto, en honor al padre de Jesulín de Ubrique.

Finalmente, solo se trataba de un simple rumor, ya que se ha conocido en definitiva el nombre por el que se han decantado Jesulín de Ubrique y María José Campanario para su hijo.

Se revela el nombre del hijo de Jesulín de Ubrique y María José Campanario

El programa de Sálvame fue quién se encargó de dar el bombazo exclusivo ante la atenta mirada de todos los espectadores y colaboradores. El periodista José Antonio León dio todos los detalles del niño del torero y de la odontóloga a sus compañeros.

"El nombre tiene H, si la información es correcta y no han filtrado la información falsa al entorno, sería cien por cien lo que voy a decir", empezaba diciendo el reportero al programa, quién se encontraba delante del hospital donde ha nacido el esperado recién nacido del matrimonio.

A pesar de ya saber el verdadero nombre, José Antonio quiso dar antes una pista a sus compañeros para que intentasen adivinarlo. "Es un nombre, digamos, de una estrella antigua, vintage, de Telecinco", añadió el periodista.

Seguidamente, Gema López mencionó el nombre de Hugo, a lo que el reportero le confirmó su teoría. "Efectivamente, el hijo de Jesús y María José Campanario se llama Hugo", confesaba este.

La desvelación del nombre del matrimonio causó que el público y los colaboradores presentes aplaudieran y celebraran la noticia. Por supuesto, las opiniones de los tertulianos no tardaron en llegar, de hecho, el mismo Jorge Javier Vázquez expresó que le gustaba el nombre de Hugo. Algunos colaboradores no han dudado en mostrarse de acuerdo con la elección del nombre, dado que era mucho más moderno que Humberto.

Por otro lado, José Antonio León desvelaba también en directo otros detalles sobre el nacimiento del niño de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. "3.100 kg, ha sido por cesárea, se parece al hijo mayor de María José Campanario y Jesús, al pequeño Jesús", explicaba el reportero en Sálvame.

El matrimonio todavía no se ha pronunciado sobre el nacimiento de su hijo

Pese a la buena noticia que supone para los Janeiro, únicamente se ha pronunciado un miembro de la familia, puesto que el resto ha preferido guardar silencio. Incluso ni Andrea, ni Julia Janeiro, ambas hermanas del pequeño, han comentado nada al respecto.

La mujer de Víctor Jainero, Beatriz Trapote, pillada saliendo del coche, rumbo al hospital donde se encuentra el matrimonio con su pequeño, no dudó en hablar con los periodistas allí presentes.

"Todo ha ido fenomenal, yo muy emocionada de ver al primito y bien. Que se recupere pronto, que salgan ellos y que os cuenten", empezaba explicando. No obstante, ante la insistencia de los reporteros, añadió que "el bebé es muy bonito, le he visto y me he emocionado. María José Campanario se tiene que recuperar, un parto es doloroso".

Sin duda, después de meses esperando, todo el mundo está a la espera de que la pareja se pronuncie sobre el nacimiento de su tercer hijo en común y que proporcionen nuevos detalles. No obstante, seguramente habrá que esperar a la exclusiva que estarán acordando para la revista Hola!, ya que no es la primera vez que recurren a este medio para anunciar una gran noticia.