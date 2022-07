Fabiola Martínez anuncia que serán uno más en casa y explica cómo se siente

Fabiola Martínez y el que fue su marido, Bertín Osborne, pusieron fin a su matrimonio en enero del 2021. La venezolana y el madrileño concibieron a sus dos hijos Kike y Carlos durante sus 20 años de relación. Después de un año de que el matrimonio pusiera tierra de por medio, Fabiola vuelve a tener una nueva ilusión.

| Europa Press

Un año después, la venezolana corrobora que ya han firmado el divorcio tras poner fin a veinte años de relación con el cantante. En un año su vida ha dado un giro completamente sorprendente, ya que en esta nueva etapa intercala su labor como presidenta de la Fundación Bertín Osborne con su puesto laboral como directora de comunicación y marketing de una empresa inmobiliaria.

Por otro lado, Fabiola, una vez separada, marchó de la casa del cantante a las afueras de la Capital Madrileña. En ese momento, decidió ubicarse en un luminoso apartamento cercano al estadio Santiago Bernabéu con los dos hijos que tuvo en común con Bertín Osborne.

La exmodelo lo pasó muy mal durante su separación, especialmente por la exhibición que tuvo su ruptura en los medios. “Tuve momentos de despertarme por la noche con crisis de ansiedad pensando qué iba a pasar, qué iba a hacer, cómo iba a pagarme mis gastos, porque yo tengo aquí a mi familia que se vino de Venezuela para ayudarme con Kiko, mis padres y mi hermano”, detallaba.

Después del divorcio, la venezolana tuvo que reorganizar su vida tanto en lo sentimental como en lo profesional. De hecho, dejo constancia que en televisión no le desagradaría trabajar en un futuro. “Me encantaría hacer un programa con Jesús Calleja, porque soy muy aventurera y él te pone en situaciones difíciles a las que me gustaría enfrentarme. Es un reto para ver hasta dónde soy capaz de llegar", comentó en una entrevista para el programa "Sábado Deluxe".

La nueva ilusión de Fabiola Martínez

En el terreno de lo sentimental, la exmodelo aclara que la soledad no era ningún problema para ella, ya que durante la relación con el cantante permanecía mucho tiempo sola. Además, afirmó que la pareja había estado rota durante un año antes de que se diera a conocer la separación entre ella y Bertín Osborne. Aparte, Fabiola dejó claro que dejaba las puertas totalmente abiertas al amor.

“Yo no necesito estar rodeada de gente, de ahí que mi mejor momento es cuando estoy sola en casa, aunque eso no significa que no me guste salir e incluso tontear”, manifestó a la prensa, meses atrás. A pesar de ello, hemos podido comprobar que durante todo este tiempo de soltería ha mantenido en secreto a alguien que le acompaña todos los días.

A raíz de diferentes publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, el público ha podido ver quién es el nuevo amor de la exmodelo venezolana. Con estas bonitas palabras define el tiempo que pasa con su nueva ilusión: "Y estamos tan a gustito". No se trata ni nada más ni nada menos que del nuevo integrante de su casa, un perrito que parece haberle conquistado el corazón.

La nueva ilusión de Fabiola se llama Drako, un recién cachorro de la raza shiba inu con quien convive desde que puso fin a su relación con el cantante Bertín Osborne. Ahora este adorable cachorro se ha convertido en uno de los mayores apoyos de la venezolana para seguir adelante con su día a día.

Fabiola Martínez afirma estar muy cómoda y tranquila en su nueva etapa como mamá soltera. Aunque haya dejado las puertas abiertas al amor, la venezolana no tiene entre sus prioridades el enamorarse y, por lo tanto, comprometerse en una nueva relación. La exmodelo confiesa que es tiempo de estar relajada y centrada en la educación y el cuidado de los dos hijos que tiene con Bertín Osborne.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón