El novio de Rocío Flores reaparece y confiesa que le ha dejado sin dar explicaciones

Rocío Flores ha decidido darle un cambio radical a su vida. En vista de todo lo acontecido últimamente, la joven optó por distanciarse de una de las personas que más apreciaba. Su novio, Manuel Bedmar, ya conoce su decisión y la habría animado a dar el paso.

La hija de Antonio David ha roto todos los vínculos con Agustín Etienne, el que era su representante hasta hace unos días. Al parecer, a la joven no le ha hecho ninguna gracia que comenzara una relación sentimental con Olga Moreno. Ninguno de los dos miembros de la pareja se lo habría comunicado y posiblemente se enteró del romance a través de los medios.

Rocío se siente un tanto ninguneada. Pensaba que entre ella y la ex de su padre había una cierta confianza, pero ha comprobado que no estaba en lo cierto. No es la primera vez que se siente engañada por la empresaria.

Con anterioridad también le molestó mucho que concediera una exclusiva en una revista y no contara con su visto bueno. Ahora sucede algo similar con esta relación sentimental que acaban de iniciar dos de las personas más próximas que tenía.

La influencer prefiere guardar silencio, pero la que sí se pronuncia es Olga Moreno. Lo hizo en el plató de Ana Rosa Quintana, donde se mostró muy extrañada con todo lo ocurrido. "No entiendo que haya dejado a Agustín, se ha portado súper bien y él la quiere mucho", destacó.

Explicó que "una vez que yo se lo digo a ella, sigue hablando con Agustín, sigue haciendo sus cosas de trabajo con él". Pero, al parecer, le cuesta más digerirlo, "después de lo del padre".

Rocío Flores recibió un mensaje por parte de la ex de Antonio David que posiblemente no le haya agradado. "La verdad es que la gente que a mí me quiere, si me ve feliz, tienen que estar felices", apuntó la ganadora de Supervivientes. De esta manera, Olga confirmaba que a la joven le había sentado mal este nuevo idilio con Agustín.

Siempre habían sido uña y carne, pero en los últimos tiempos han atravesado por varias crisis. La sevillana admitía en la entrevista que prácticamente no tenían trato. "Ahora mismo no estamos en nuestro mejor momento, pero no es la primera vez que se enfada conmigo", dijo.

Se muestra confiada en encontrar una solución lo antes posible. "Sé que hablaremos, pasa en todas las familias", añadía. Al parecer, este tipo de roces son habituales entre ellas dos y lo más probable es que el tiempo lo acabe curando todo.

Hace unos días se las pudo ver de nuevo. Fue en el 26 cumpleaños de la influencer. Eso sí, evitaron en todo momento ser fotografiadas juntas.

Rocío Flores negocia para volver

Rocío Flores no puede decir que esté atravesando por su mejor momento en lo personal. Y ya no solo por la historia de amor que han iniciado Olga y su representante.

En el programa de Ana Rosa Quintana han decidido prescindir de sus colaboraciones. El motivo son las altas exigencias económicas que demandaba la hija de Antonio David. Ganaba 1.000 euros por día, pero al parecer quería más.

Este lunes, la presentadora del formato matinal de Telecinco se refería por primera vez a este asunto. Desveló que se habían retomado las conversaciones para su vuelta, aunque todo se encuentra en el aire.

Rocío Flores tenía a la televisión como una de sus principales fuentes de ingresos. Su objetivo es que esto se solucione lo antes posible. Además del dinero, también necesita un espacio en el que poder defender a su familia.