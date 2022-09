El novio de Nacho Palau y la prueba que demuestra cómo está tratando a sus hijos

Nacho Palau continúa inmerso en el tratamiento contra el cáncer de pulmón. Hace unas semanas, tras salir de Supervivientes, le diagnosticaron esta enfermedad contra la que está batallando en estos momentos. Para tratar de superar este mal trago, Nacho se ha rodeado de los suyos, sobre todo de su pareja y sus dos hijos.

Son innumerables las muestras de cariño que Palau recibe a diario en las redes sociales. Se muestra agradecido ante tantas palabras de ánimo, que le dan mucha fuerza para seguir luchando.

Incluso se ha conocido que Nacho Palau habría tenido un acercamiento con su ex, Miguel Bosé. El cantante permanece muy atento a su evolución. No hay que olvidar que fueron más de dos décadas juntos y hay cuatro niños en común.

En cualquier caso, el valenciano se ha refugiado en los suyos, en todos aquellos que nunca le han fallado. Este fin de semana recibió una visita muy especial que le hizo mucha ilusión. Paloma Suau se desplazó hasta Valencia para reunirse con él, con su pareja Cristian y los dos hijos del exsuperviviente.

Se puede decir que ella consiguió su propósito de aportarle serenidad y esperanza en este momento tan delicado. Al menos esto se puede extraer de la imagen que compartió en redes sociales. "Conectados por siempre", escribió Paloma junto a una foto en la que se pueden apreciar unas cuantas manos entrelazadas.

Todos lucían la misma pulsera de colores, lo que significaba que entre ellos existe un vínculo muy fuerte. "La madrina, regreso pronto, los amo", señalaba. Sin lugar a dudas, con su visita y su mensaje conseguía aportarle mucho ánimo al concursante del reality.

Nacho Palau no tardó en reaccionar a esas palabras y le dedicó un enorme corazón verde. Un color asociado con la esperanza, algo que el escultor no parece dispuesto a perder.

Está haciendo todo lo posible para que su estado de salud no le afecte a los niños. Como es lógico, se encuentra algo más cansado de lo habitual, pero trata de sacar fuerzas de donde no hay con tal de verlos bien. No deja de realizar cosas por ellos.

Después de reunirse con Paloma, el valenciano tuvo la oportunidad de disfrutar de sus hijos. Todo esto mientras Cristian preparaba empanadas chilenas. Eran las fiestas de su país y quiso acordarse de su tierra en un día tan especial.

El pasado 16 de septiembre tuvo la oportunidad de celebrar su cumpleaños. Sopló 50 velas, y lo hizo en un ambiente de lo más relajado, solo acompañado por sus familiares y amigos más cercanos. La información que se recibe sobre su estado es mínima, pero él trata de tranquilizar a sus seguidores cuando puede.

Nacho Palau sigue muy animado

Nacho Palau no pierde la sonrisa pese a la gravedad de la enfermedad. Hace poco quiso acordarse de sus fans, a los que les mandó un mensaje de mucho optimismo. "Estad tranquilos que salimos de esta", escribió.

También les dedicó "un beso enorme y de nuevo millones de gracias". Es un claro gesto de que la recuperación marcha por el buen camino y no pierde el optimismo en ningún momento.

Hace unos días quiso compartir en sus redes sociales un mensaje de su chico. "Hoy está de cumpleaños mi persona favorita por valiente, estoico, divertido y ser un padrazo. Siempre a tu lado", le dijo Cristian.

Nacho Palau no dudó en compartirlo para presumir de novio. Llevan algo más de un año de relación, pero cada día se les puede ver más felices. Se ha convertido en su mayor apoyo en estos instantes.

