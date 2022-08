El novio de Nacho Palau le pilla en plena faena y se posiciona con Miguel Bosé

Nacho Palau ha sido uno de los famosos más prudentes de la crónica social porque nunca ha hecho uso de su popularidad. La prensa sabía que era pareja de Miguel Bosé, pero nadie se atrevía a preguntarle por el cantante porque la respuesta era evidente. No quería hablar de tema, prácticamente lo tenía prohibido y ahora está mucho más liberado.

Palau llamó la atención de los medios porque necesitaba ayuda: su exnovio se había marchado con la mitad de la familia a México. El valenciano quiere que sus cuatro hijos crezcan juntos y no entiende por qué el artista solo atiende a dos de ellos. Sin embargo, la situación está mucho más calmada, tanto que el cantante ha hablado con él después de Supervivientes 2022.

| Europa Press

Nacho Palau confesó en Telecinco que tenía novio, se llama Cristian Villela y no tiene interés en salir en la portada de ninguna revista. Pero Nacho necesita dar explicaciones, así que ha aceptado una oferta para hablar en Diez Minutos de cómo se siente después de la isla. Su pareja le ha pillado en mitad de la faena, hablando de todo: su ruptura, su concurso y su vida económica.

Nacho Palau ha sido más sincero que nunca, por eso ha desvelado que ha mantenido una conversación con su exnovio después de Supervivientes. El cantante piensa que ha jugado sus cartas de un modo excelente, así que le ha felicitado. Cristian se ha posicionado con el cantante por primera vez en mucho tiempo, está de acuerdo: el escultor ha tenido un buen comportamiento.

Nacho Palau viajó a Honduras con mucha presión porque tenía muchas cuentas pendientes y no quería que nadie le reprochase nada. Por eso confesó que estaba enamorado de Cristian, le mandó un emotivo mensaje y prometió que lucharía por el noviazgo. “Creo que Miguel puede estar celoso porque han sido 26 años juntos”, explica en la revista Diez Minutos.

Palau ha estado muy preocupado

Nacho Palau se marchó en unas circunstancias especiales, no quería hacerlo, pero se sentía en la obligación moral porque necesitaba dinero. Telecinco le hizo una buena propuesta y no tuvo más remedio que aceptar, aunque para él ha sido complicado. Su madre ha estado enferma, está luchando contra una dura enfermedad y no ha sabido nada de ella hasta la fecha.

| TELECINCO

Nacho Palau ha hecho un concurso estupendo, por eso se ha rodeado de una legión de fans que le auguran un buen futuro en televisión. Nunca ha querido participar en el mundo del espectáculo, pero quizá haya llegado el momento de cambiar las normas. Cuando rompió con el artista lo pasó mal económicamente y ahora tiene oportunidad de sanear sus cuentas.

El valenciano ha marcado unas normas claras y nunca se sale de ahí: no le falta el respeto a nadie ni tampoco desvela ningún secreto. Simplemente se dedica a contar su experiencia, por eso el cantante Bosé no ha tenido más remedio que aplaudirle. Cristian coincide con el cantante, los dos piensan que Palau ha hecho un concurso brillante.

Nacho deja claro lo que siente por su pareja

Nacho Palau confesó que estaba enamorado y se dio cuenta de que había cometido un error porque su pareja no quería que se supiera. Estando en Honduras ha tenido muchas dudas, pero ahora tiene claro que debe luchar por la relación hasta el final. “Cuando fui a Supervivientes quería aclarar mis sentimientos con Cristian”, explica en un tono prudente.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Nacho Palau ha recibido una oferta de Jorge Javier Vázquez, quien le ha propuesto someterse a la máquina de la verdad de Viernes Deluxe. Quizá acepte, pero todo el mundo sabe que no contestará a ciertas preguntas si tienen que ver con su exnovio. Han logrado llegar a un acuerdo, es lo mejor para los pequeños de la familia, y no lo pondrá en peligro.