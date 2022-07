El novio de Nacho Palau, obligado a compartir lo que más quiere durante la enfermedad

Nacho Palau ha estado más de dos décadas en la sombra porque mantenía una relación sentimental con el cantante más reservado del país. Miguel Bosé no le dio su sitio públicamente con la excusa de que quería protegerle, pero lo grave es que tampoco se portó bien con él en privado. Tuvieron cuatro hijos juntos que ahora están separados porque la expareja no ha logrado llegar a un acuerdo.

| Europa Press

Nacho Palau confesó en Supervivientes que se había enamorado de nuevo, esta vez de un discreto hombre llamado Cristian. La prensa enseguida empezó a investigar y una famosa revista ha sacado a la luz todo lo que hay detrás de este misterioso romance. Lo que más ha llamado la atención es que el novio del valenciano está obligado a compartir lo que más quiere: su casa.

Nacho sabe que Cristian Villela, así se llama su nuevo amor, está haciendo un gran esfuerzo porque comparte la casa con su madre. Sin embargo, siempre saca tiempo para visitar a los hijos del escultor, Ivo y Telmo, porque la situación familiar es complicada. Lola Medina, mamá de Palau, no puede prestarle la atención que le gustaría porque está luchando contra el cáncer.

Nacho está plenamente agradecido a su nuevo amor, quien ha decidido compartir vivienda hasta que su suegra se recupere de la enfermedad. Afortunadamente todo está saliendo bien, Lola es fuerte y no parará hasta conseguir su propósito: terminar el tratamiento. Cuando todo pase los enamorados se instalarán en un domicilio para ellos solos, pero ahora lo importante son los pequeños de la casa.

Palau se llevó un gran desengaño con Miguel Bosé, así que en esta relación ha ido con mucho cuidado y ha dejado claro sus prioridades. Hasta que su madre no se recupere no vivirá con Cristian, quien está teniendo una paciencia infinita. La revista Diez Minutos asegura que está plenamente integrado en la familia y que cuida muy bien de Ivo y de Telmo.

Nacho Palau ha dejado de esconder el secreto

Nacho confesó en Supervivientes 2022 que estaba enamorado, pero no dio demasiados detalles para no ofender a Miguel Bosé. Gracias a una reputada publicación sabemos que el afortunado se llama Cristian Villela, tiene 52 años y es chileno. También conoce al cantante porque trabajó con él, aunque es posible que no tenga un buen recuerdo de aquella etapa.

| TELECINCO

Palau está tranquilo porque su familia está en buenas manos, pero es posible que no se haya quitado de la cabeza a su madre. Lola Medina concedió una entrevista hace unos meses en Sábado Deluxe para denunciar el comportamiento de Miguel Bosé. Es muy prudente, así que no contó nada de sus problemas de salud, unos problemas que lo han cambiado todo.

El escultor supuestamente quiere vivir con su nuevo amor cuando la enfermedad de Lola sea cosa del pasado. Mientras está ganando dinero para mantener a sus hijos, pues el artista le ha dejado en una situación bastante delicada. En la tormenta encontró a Cristian y desde entonces no se han separado, aunque la relación había sido un secreto hasta la fecha.

Nacho Palau confiesa sus sentimientos

Nacho hizo un gran esfuerzo en Supervivientes cuando habló de su novio, pero quería darle su sitio porque sabe que era lo que merecía. “Cristian es un tío que me ha sabido llevar muy bien y le echo de menos todos los días”, comentó visiblemente afectado. Diez Minutos ha publicado unas fotografías del chileno y ahora todo el mundo puede ponerle cara.

Palau siempre ha sido bastante reservado y se ha negado a defenderse, a pesar de que ha recibido críticas bastante duras. Se ha limitado a guardar silencio hasta que ha encontrado su momento y ahora tiene más fuerza que nunca. Ha conseguido su propósito: el público le conoce a la perfección y se ha posicionado a su lado.

