El novio de Gema Aldón admite que José Fernando se metió en la relación y la rompió

Gema Aldón era una persona anónima hasta que decidió salir en defensa de su madre y contar todo lo que sabe sobre su familia postiza. Está cansada mirar para otro lado porque sabe que su silencio beneficia a personas que no se merecen su protección. Se ha sentado en el plató de Viernes Deluxe y ha hecho confesiones muy interesantes, pero no ha puesto todas las cartas sobre la mesa.

Gema Aldón, según el periodista Gustavo González, tuvo un problema con José Fernando Ortega, el hijo mayor de Ortega Cano. Siguiendo la información del paparazzi, el colombiano tenía demasiado interés por la joven y empezaron a crearse situaciones incómodas. Nunca pasó nada entre ellos, pero la tensión aumentó y supuestamente la hija de Ana María tuvo que tomar distancia.

| Cedida

Gema tiene pareja, fue madre joven y su vida es bastante estable, así que ella no tenía demasiado interés en el hermano de Gloria Camila. “Parece ser que había mucha atracción por parte de José Fernando hacia la hija de Ana María, creo que hubo algo más”, explica Gustavo. “Todos esperaban que Ana María se volviera a su casa, pero se quedó con José Ortega Cano”.

Gema ha estado siempre en boca de todos y se ha dado cuenta de que lo más acertado es sacar a la luz la verdad, aunque sea dura. No se ha pronunciado sobre José Fernando Ortega, de hecho hay una versión que desmiente la teoría de Gustavo González. Hay quien piensa que la hija de Ana María se fue de casa del torero para cuidar a un familiar enfermo que vive en Cádiz.

El novio de la joven tiene claro que pasara lo que pasase José Fernando marcó un antes y un después en la vida de Aldón. La diseñadora y su hija empezaron a tener problemas en la relación con Gloria Camila, quien supuestamente es la que toma las decisiones importantes. En la actualidad está relación está rota, de hecho han dejado de disimular y no esconden que hay rencor.

Gema Aldón está cansada de seguir disimulando

Gema prefiere no hablar de José Fernando porque realmente él no tiene nada que ver en el último conflicto. Es cierto que su supuesto interés por la hija de Ana María generó un gran revuelo, pero entre ellos nunca hubo ningún problema. De hecho Gustavo González, autor de la exclusiva, piensa que disfrutaron de un vínculo bastante cariñoso.

| Telecinco

Aldón se ha sentado en un plató de televisión por tercera vez porque tiene algo importante que contar: no tiene relación con Gloria Camila. Considera que no se ha portado bien con su madre y que no es coherente que ella siga mirando para otro lado. Reconoce que le envió un mensaje con calificativos muy duros y desde entonces no saben nada la una de la otra.

La hija de la diseñadora ha hablado muy claro: no consentirá que nadie vuelva a hacer daño a Ana María. “Yo he visto a mi madre llorar, pero es verdad que a veces no me cuenta ni por qué llora. Ella no me quiere decir muchas cosas para no preocuparme”, desliza en Viernes Deluxe.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

“Espero que Gloria Camila no le haya hecho llorar porque entonces voy a hacer yo también llorar a los demás”. La invitada de Jorge Javier Vázquez está en pie de guerra y no tolerará más atrevimientos porque está harta de aguantar.

Gema Aldón vive feliz con su pareja

Gema tiene una hija y ha formado una bonita familia al lado de su novio, quien ha admitido que hay problemas que no se solucionarán. Gloria Camila ha traspasado los límites y sus actos han generado unas consecuencias que han acabado de la peor forma.

Aldón se ha convertido en un rostro importante, de hecho el público pide que tenga más presencia en los platós de Telecinco. Habla con soltura sobre temas delicados y es muy elocuente, por eso le gusta tanto a los espectadores. En poco tiempo se ha rodeado de una legión de seguidores que está dispuesta a darlo todo por ella.