El novio de Carmen Lomana asume que las mentiras han roto la relación

Carmen Lomana apareció en los medios de comunicación hace más de 15 años y siempre ha tenido muy buena presencia. El público le adora porque es una mujer sencilla, a pesar de que tiene a sus espaldas un patrimonio completamente envidiable. Según confirma la revista Semana, está enamorada de un empresario que prefiere no dar la cara por el momento.

Carmen Lomana ha concedido muchas entrevistas a lo largo de su trayectoria y ha participado en una infinidad de eventos. Sin embargo, tiene claro que hay ciertos aspectos de su vida que nunca formarán parte del mundo del espectáculo. “Las personas que son importantes en mi vida nunca las pongo en un photocall”, ha explicado recientemente.

Carmen reconoce que ha vuelto a enamorarse y que está “un poquito” ilusionada con su nuevo novio, quien ha descubierto toda la verdad. La empresaria colabora en un programa de COPE y ha dado su opinión sobre el tema del momento: el escándalo de Imanol Arias. El actor aseguró que TVE había emitido ciertos vetos a la serie Cuéntame y después reconoció que se le había “ido la olla”.

Carmen disfruta de un trato cordial con Imanol y le tiene cierto cariño, pero tiene la oblación de ser sincera con sus oyentes. Considera que el artista ha cometido un gran error y es posible que la relación entre ambos esté completamente rota. “No puedes vivir en la incongruencia”, le ha dicho a través del programa radiofónico en el que participa de forma habitual.

Lomana ha reconocido que tenía muy buen concepto de Imanol, pero ha roto esta cordialidad porque cree que no ha estado acertado. “Yo te consideraba una persona inteligente y me caes muy bien, pero esto que has dicho saca lo peor de ti”, le ha comentado. Lo más grave es que le ha lanzado una pregunta que está teniendo mucha repercusión: “¿Por qué no te callas?”

Carmen Lomana quiere proteger a su novio

Carmen lleva mucho tiempo trabajando en televisión, ha participado en los programas más importantes y sabe cómo funciona el negocio. Por ese motivo sabe que lo más acertado es no exponer a su novio, de hecho ningún periodista sabe su nombre. Solamente han confirmado que es el gran apoyo de la empresaria, por eso está al tanto de lo sucedido con Imanol Arias.

Lomana cree que su amigo se ha equivocado, de hecho él mismo ha pedido disculpas y ha reconocido que ha exagerado. En su momento acusó al PSOE de estar detrás de un movimiento que afectaba a la serie Cuéntame e incluso ofreció nombres concretos. Se ha dado cuenta de que no ha actuado bien y ha reconocido que era una pequeña mentira.

La experta en moda le ha explicado a su pareja el funcionamiento del mundo del corazón: se pasa del amor al odio en segundos. Por ejemplo, ella ha cambiado su concepto de Imanol y le ha atacado en un programa de máxima audiencia. Sabe que su atrevimiento tendrá consecuencias, pero está tranquila porque sabe que nadie atacará a los suyos gracias a su prudencia.

Carmen Lomana acude a su cita más importante

Carmen tiene una sección en la cadena COPE todos los sábados y mantiene una relación muy especial con sus seguidores. Sin embargo, la mentira de Imanol Arias ha cambiado este vínculo y ha dejado de ser tan políticamente correcta. Quiere contar la verdad porque sabe que sus oyentes confían en ella y cree se merecen lo mejor.

Lomana ha tenido muchos novios, a pesar de que ninguno ha participado en la crónica social. Suelen ser hombres adinerados que no quieren hacer negocio con los periodistas, por eso han sido tan distantes. Ella está encantada, pues sabe que es un mundo muy peligroso y no quiere que nadie sufra por estar a su lado.