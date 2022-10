El novio de Alejandra Rubio pone nombre al supuesto amante y sucede lo peor

Alejandra Rubio ha acaparado todas las miradas de Viernes Deluxe porque José Antonio Avilés ha hablado de ella en la máquina de la verdad. Ha respondido a una pregunta que le ha situado en el punto de mira: supuestamente ha mantenido una relación secreta. Lo peor de todo, siempre siguiendo la versión aportada en Telecinco, es que Carlos Agüera ya estaba en la vida de la colaboradora.

Alejandra Rubio ha preparado a su novio para lo peor: van a hablar de ellos hasta que los periodistas logren descubrir toda la verdad. De momento Carlos le ha puesto nombre al presunto amante: Suso Álvarez, exconcursante de Gran Hermano y colaborador de Telecinco. Él niega haber estado con la hija de Terelu Campos, pero varios testigos insinúan lo contrario.

Alejandra tuvo una fuerte discusión con Lydia Lozano porque la canaria fue una de las primeras en destapar este romance clandestino. Rubio negó la mayor y se mostró muy ofendida, lo que nadie sabía es que en aquella época ya estaba conociendo a Carlos Agüera. El joven pertenece a una familia acomodada de Málaga y lo dejó todo para instalarse en Madrid junto a la influencer.

Alejandra tiene que dar explicaciones, pero todo hace pensar que seguirá la misma línea que siempre: no hablar de su vida privada. Es cierto que ha protagonizado varios revuelos relacionados con su familia, pero también es verdad que tiene las ideas claras. En ningún momento ha comercializado con sus relaciones y podría haber ganado mucho dinero con esto.

Rubio se ha quedado sin palabras, no esperaba que José Antonio Avilés fuera a contar este episodio que ya formaba parte del olvido. El cordobés ha dejado claro que no tiene una confirmación oficial, pero asegura que ha conseguido datos muy fiables. Ha desvelado que la nieta de María Teresa Camposmantuvo relaciones privadas en las instalaciones de Mediaset.

Alejandra Rubio escucha la versión final

Alejandra no tiene escapatoria: debe contar la verdad cuanto antes y proteger a su novio, quién no está acostumbrado a la prensa. Avilés ha dado demasiados datos en el Deluxe y lo peor de todo es que supuestamente Carlos y Suso han coincido en el tiempo. José Antonio ha empezado siendo precavido, pero después ha contado todo lo que sabe.

“El rumor de que Alejandra haya podido tener algo con Suso lo sabe todo Telecinco, pero yo no he estado con un candil alumbrando. A mí ellos me lo han negado, pero eso puede ser que ellos no tengan confianza en mí”. Esta información ha situado a la influencer en una posición bastante complicada, por eso debe pasar a la acción cuanto antes.

Rubio ha recibido ofertas muy tentadoras, pero únicamente ha concedido una entrevista hablando de temas personales. Lo ha hecho en ¡Hola!, una publicación de referencia dentro del corazón, y todo se produjo en términos muy cordiales. Tiene claro cuál quiere que sea su camino, por eso no quiere convertirse en un rostro polémico.

Alejandra Rubio ha protegido a su gran amor

Alejandra está muy enamorada, pese a lo que José Antonio Avilés ha contado de ella, por eso quiere ayudar a Carlos. Le está preparando y enseñando cómo funciona el negocio del corazón para que comprenda que todo tiene un final. Estarán hablando unas semanas de él, pero cambiarán de tema en cuanto el famoso de turno protagonice otro revuelo.

Rubio vive con Carlos Agüera en Madrid, en un piso de alquiler situado en una zona exclusiva. Estamos hablando de una relación estable con proyección de futuro. Ahora solamente hace falta sabe qué consecuencias va a generar la aparición de Suso Álvarez.