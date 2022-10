El novio de Alejandra Rubio confirma que el bebé llegará en un mal momento

Alejandra Rubio y el resto del clan Campos llevan en el ojo del huracán toda esta última semana. Unos mensajes de audio de la nuera de Carmen Borrego hacían saltar todas las alarmas. Paola Olmedo se despachaba sin reparos sobre la hija de Terelu Campos y esto desató toda la polémica.

Ahora, Carmen Borrego ha confirmado que van a ser uno más en la familia, y es que su nuera Paola está embarazada. La noticia no podía haber llegado en un momento más convulso, Alejandra Rubio no dudó en responder ante las duras palabras de Olmedo.

Además, Terelu Campos también dejó claro que no tenía intención de tolerar esos comentarios sobre su hija. Por otro lado, Borrego se posicionó a favor de su hermana, y se abrió la guerra entre la familia.

| Carmen Borrego @carmenborregocampos

Carmen Borrego será abuela en el peor momento

El pasado miércoles, Carmen protagonizaba la portada de Lecturas donde anunciaba que su hijo José María Almoguera y Paola Olmedo serían padres. Lo que en principio debía ser una buena noticia, se ha visto totalmente enturbiada debido a la situación familiar.

Los demoledores audios de Olmedo hacia Alejandra Rubio no dejaron indiferente a nadie. La influencer aseguró que muy probablemente "le habían tendido una trampa". Paola acusaba a la hija de Terelu de ser una "bocazas" y de ser capaz de vender a cualquiera por tener "un minuto de fama".

Alejandra Rubio no permaneció callada, y fue muy contundente contra estos comentarios. La joven aseguró que su relación con ella era prácticamente inexistente:

"Apenas la conozco, hemos hablado muy pocas veces, el día de su boda le dije que estaba muy guapa y poco más. Luego la vi en el cumpleaños de mi madre y ahí sí hablamos un poco más y ella fue súper educada y yo también", sentenciaba.

Alejandra Rubio señalaba que la falta de experiencia de Olmedo en el mundo mediático ha sido lo que la ha metido en esta polémica:

"Ella ha llegado hace poco a la familia. Nosotras ya vamos con mucho cuidado con lo que decimos, por si acaso, pero ella no conoce este mundo", revelaba la joven a Emma García.

Además, la hija de Terelu Campos siente mucho esta situación sobre todo por su primo, ya que él no quiere ser partícipe de todo esto. "Ella me escribió cuando salieron los audios. Yo aún no he hablado con mi primo, lo siento por él", zanjaba.

Alejandra sabe que no están en un buen momento, pero ella ha contado con el apoyo de todos los suyos, tanto de su madre como de su tía. También el de su novio, que es una de las personas más importantes de su vida ahora. Él es consciente de la dura situación por la que pasa la familia.

La mala situación que atraviesa la familia

Ahora mismo la familia se encuentra en un momento bastante complicado con toda la polémica de los audios. Sin embargo, Borrego ha querido contar para Lecturas que la noticia la recibió de la mejor de las maneras:

"Cuando me dieron la noticia salí corriendo a la cocina y me puse a llorar como una auténtica loca. No podía dejar de llorar", confesaba.

| LND

Carmen tiene una postura muy clara con todo el tema de los audios. La colaboradora no piensa dejar que esto dañe a la familia.

Al clan Campos le ha costado mucho encontrar la tranquilidad durante estos últimos meses, y piensan hacer todo lo posible para que siga así:

"Paola no ha tenido relación real con mi familia, ni con Terelu ni con Alejandra. Juzgar a una persona sin conocerla me parece terrible", revelaba Carmen.

Aunque la familia sabe que el bebé será recibido con todo el amor y cariño, ahora mismo las aguas está muy removidas. Incluso, el novio de Alejandra Rubio sabe que Paloma no ha actuado bien, y que sus críticas han sido totalmente desmedidas.

