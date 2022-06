La novia de María del Monte desaparece tras salir lo que ha hecho a escondidas

A sus 60 años, María del Monte ha dado el paso más importante de su vida. Este pasado jueves 23 de junio de 2022, la cantante sorprendía a todos al confirmar su secreto. Un secreto que le ha impedido mostrarse tal y como es hasta ahora.

| GTRES

María del Monte sale del armario y presume de novia

Ha sido durante su discurso el pregón del Orgullo Gay de Sevilla que, con valentía y determinación, la artista reconoció públicamente que es lesbiana. Llegó al evento a bordo de un todoterreno descapotable luciendo, además, un chal de lunares con la bandera LGBTI. Sin embargo, pocos podían prever que lo que acontecería a continuación.

"Quiero que sepáis, antes de bajarme de aquí, que soy una persona más de todos los que estamos aquí y de todos los que forman parte del mundo". Así de tajante María del Monte salía del armario ante la muchedumbre que allí se congregaba, lo cual desató la locura entre los asistentes.

Aunque se trataba de un secreto a voces, las declaraciones de latonadillera han sido recogidas con gran entusiasmo y admiración por parte del público. Sigue así la estela de artistas como Ricky Martin o Pablo Alborán que, en su día, también dieron el paso de hablar de su sexualidad. Aunque, quizá, con aún más mérito al dar el paso en un ámbito tan conservador como el de la copla.

María del Monte también aprovechó la ocasión para exponer a su misteriosa pareja. La cual se ha mantenido en un segundo plano todo este tiempo por respeto a María. Según la intérprete de Cántame, el propósito detrás de este silencio era proteger a su familia.

"He intentado proteger a esa familia porque, ya sabéis, si fuera mecanógrafa no pasaría nada. Por mí, me da igual, pero no quiero que la gente a la que quiero sufra", decía la cantante sevillana.

Recordemos que este anuncio llega justo un año después del fallecimiento de su madre. Es muy probable que su figura materna fuese una de las principales razones por las que María del Monte quiso mantener silencio sobre este tema hasta ahora.

| GTRES

"¿Qué pensáis, que soy un robot y no he formado mi familia? Claro que la tengo, desde hace 23 años. Pero simple y llanamente es mía, y hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie ni lo voy a hacer nunca", contaba la artista.

Durante su discurso, María del Monte se ha referido a su novia como "el amor de su vida". Además, la instó a participar de un momento tan emotivo como ese pidiéndole que subiera al escenario junto con ella.

"He empezado hablando de libertad y voy a respetar su libertad. Si quiere subir, que suba, y si no, que no. La voy a seguir queriendo", fueron las palabras de la cantante.

Finalmente, la pareja de María del Monte accedió a subir al escenario para celebrar con la artista el fin de fiesta. La gente, por su parte, estallaba en aplausos al conocer, por fin, esta parte oculta de la vida de la artista.

Ahora, la salida del armario de María del Monte pone en el punto de mira a Isabel Pantoja. ¿Pudo su conocida y comentada amistad haber sido algo más? La estrecha relación de ambas parece que no deja lugar a dudas.

| Europa Press

Por lo pronto, Isabel, al igual que María del Monte, formará parte de otros actos del Orgullo de este año. Concretamente, de la a gala Mr. Gay 2022 que tendrá lugar en julio.