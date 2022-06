La novia de Kiko Matamoros renuncia al bebé tras descubrir el secreto

En el día de ayer, 21 de junio, la novia de Kiko Matamoros, Marta López, descubrió en directo una serie de confesiones que hizo su pareja en Supervivientes. El colaborador se sinceró como nunca en el famoso puente de las emociones del concurso.

Tanto Kiko Matamoros como la participante Mariana Rodríguez afrontaron uno de los momentos más duros de todo el reality. Y es que esta vez no se ponía en juego la condición física como en el resto de pruebas, sino que tuvieron que hablar de algunos de sus episodios más dramáticos, respectivamente.

En ese momento, el tertuliano confesó algo que no se esperaba su novia, Marta. Y es que, en más de una ocasión, la pareja ha comunicado abiertamente su deseo de convertirse en padres.

Aunque para Kiko no sería la primera vez que asume la paternidad, dado que tiene un total de cinco hijos. Irene, Lucía, Laura y Diego, por parte de Marián Flores, y Anita, fruto de su relación con Makoke.

Sin embargo, a pesar de contar con una extensa lista de descendientes, lo cierto es que el colaborador quiere aumentar su familia, pero esta vez con su chica. Han sido muchas las veces que ha confesado que quiere casarse con ella y tener hijos con esta.

Pero Marta no lo tiene muy claro todavía. "Es algo para toda la vida, yo me esperaría, dentro de unos años sí, pero ahora no", decía en una ocasión la joven. No obstante, aunque prefiere esperar, su mayor deseo es convertirse en madre.

Para su desgracia, todo indica que este sueño se ha visto truncado por las recientes declaraciones de su pareja, Kiko, en Supervivientes.

| Mediaset

La novia de Kiko Matamoros, decepcionada por no cumplir su deseo

Kiko Matamoros ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de toda la edición del concurso. El colaborador de Sálvame no suele hablar de su vida privada, y eso que es bastante polémica.

Sin embargo, en esta ocasión, ha mostrado su parte sentimental, hasta ahora desconocida, a la audiencia. En el puente de las emociones, Kiko ha repasado algunos momentos de su vida como su relación con sus padres, su papel como padre y su adicción a la cocaína.

En esta prueba, el colaborador no ha dudado en confesar lo que se venía temiendo Marta desde hace tiempo. "Sé que no me queda mucha vida, pero la vida que me queda sí sé con quién quiero vivirla y en qué circunstancias quiero vivirla. Quiero estar con mis hijos y con mi pareja".

"Ojalá pudiera tener más descendencia y ser un mejor ejemplo como padre y como ser humano. Llega un momento en el que solo me interesa el arte y la belleza", decía emocionado.

| GTRES

Kiko Matamoros confiesa su problema con la cocaína

Unas palabras que han sorprendido a la novia de Kiko tras escuchar que su pareja tiene los días contados y que, por este motivo, no podrá tener hijos con ella. Y es que la joven es consciente de que el colaborador lleva mucho tiempo jugando con su salud.

"La muerte es el final del camino. Yo he jugado con la muerte porque he entendido la vida como una aventura. He jugado al límite. La gente sabe que he sido 50 años adicto a la cocaína".

"No presumo de nada, pero quiero que la gente sepa que estoy en una fase de recuperación, que inicié antes de ir al concurso", ha confesado. Sin duda, una adicción que le ha llevado a tener muchos problemas de salud.

"Tenía las mucosas casi necrosadas. La droga es posible que no mate tan violentamente como se dice, pero la droga mata y hace mucho daño". "No me entra el aire por la nariz porque he sido fumador de tres paquetes de tabaco diario durante 30 años", señalaba.

| Telecinco

Kiko Matamoros, arrepentido de ser un mal padre

Ayer se demostró claramente que Kiko se arrepiente de muchas decisiones que tomó en su día, como consumir droga. No obstante, de lo que más se lamenta es de cómo ha tratado a sus hijos.

"Hay algo que me avergüenza en mi vida, en mi trayectoria, que es mi papel de padre. Creo que no he sabido estar a la altura de lo que mis cinco hijos hubieran requerido. Es un gravísimo error que he cometido en mi vida".

Su discurso desgarrador y sincero ha sorprendido a su pareja, Marta López. Si bien es cierto que era consciente de todas las confesiones públicas que ha hecho Kiko, pero aun así la ha tomado desprevenida su autocrítica.

"Me puedo sentir decepcionado conmigo mismo. He tirado el dinero, otro me lo han quitado. Le podría haber dejado un patrimonio a mis hijos…", decía emocionado.

Sin duda alguna, unos episodios duros de los que Kiko ha tenido que recordar y reflexionar sobre su mala paternidad. Y, aunque ha conseguido solucionar sus rencillas con sus cuatro hijos, lo cierto es que con Anita no ha sido el caso.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Con la hija que tiene en común con Makoke, todavía no se dirige la palabra. No obstante, cabe la posibilidad de que este arrepentimiento mostrado pueda acercar a Kiko y Anita y retomar la buena relación que antes tenían.

Por otro lado, se desconoce si al final Kiko Matamoros y Marta López decidirán dar el paso definitivo. Quizás, después de esto, el colaborador quiera mejorar su faceta como padre teniendo un hijo con su 'gran amor'.