La novia de Kiko Matamoros recibe la peor noticia sobre el embarazo

Kiko Matamoros es un hombre nuevo. Y es que, no hay duda que Supervivientes ha sido una experiencia que le ha cambiado la vida por completo, aunque esto no fue siempre así. El colaborador de televisión acaba de confesar los peores presagios sobre el embarazo de su pareja.

Antes de poner rumbo a Honduras, el tertuliano de Sálvame tenía un estilo de vida poco aconsejable. Y es que, tal y como ha confesado él mismo en más de una ocasión, lleva "50 años consumiendo".

"El toro más bravo con el que he toreado ha sido la droga, y creo que lo he sabido torear. Esa faena no es fácil de ejecutar, porque hay que tener la cabeza muy fría y saber cuáles son tus límites", aseguró Kiko Matamoros en una entrevista en el Deluxe hace un par de años.

Y, aunque muchos pensaban que la pareja sentimental de Marta López no iba a ser capaz de superar el reto que Supervivientes le ha propuesto, el colaborador ha demostrado su capacidad de adaptación.

Lo cierto es que las primeras semanas de concurso fueron algo difíciles para el exrepresentante de artistas. A pesar de que su primera etapa dentro del reality estuvo marcada por su debilidad, tanto física como mental, a día de hoy Kiko Matamoros ha demostrado su fortaleza.

Ahora, el televisivo ha confesado uno de los principales motivos que no le han permitido tener un hijo con su actual pareja.

Kiko Matamoros cuenta los detalles

Kiko Matamoros se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles de Supervivientes 2022. Y es que, a pesar de que sus dotes como superviviente han sido cuestionadas, no hay duda de que maneja como nadie el espectáculo.

Durante la gala de este jueves, 9 de junio,la actual pareja de Marta López quiso compartir con la audiencia de Telecinco cómo había cambiado su vida en tan solo unos meses.

El televisivo está muy agradecido con toda la organización del programa por haberle ayudado a dejar atrás aquella parte de su vida de la que no se siente especialmente orgulloso.

En una conversación con Jorge Javier Vázquez, Kiko Matamoros le confesó a su amigo y compañero de trabajo lo que más echa de menos en estos momentos.

"Echo muchísimo de menos oír a Marta, pero hay un montón de cosas que creía que iba a echar de menos y que no extraño. Eso me tranquiliza mucho", aseguró el concursante, haciendo referencia a sus adicciones.

Tras recibir esta respuesta, el presentador de formato quiso saber todos los detalles. "Cosas de carácter íntimo. Es curioso. Puede parecer que para mí el concurso es una idiotez, pero esto te cambia".

"A mí me está cambiando mucho y creo que para bien. El médico me ha dicho que en dos meses he ganado cuatro años de vida. Hoy tenía una tensión muy buena para mi edad".

Fue entonces cuando Kiko Matamoros reveló un íntimo detalle de su estado de salud. Y es que, antes de comenzar esta aventura, su vida estaba en peligro. "Poco antes de entrar tuve un proyecto de infarto".

"Estoy muy orgulloso de haber podido renunciar a muchas cosas y haberle echado dos cojo*** al asunto. Me estoy superando a mí mismo y me he demostrado que puedo vivir sin aditivos ni conservantes. Estoy muy contento y agradecido por la oportunidad que se me ha dado".

