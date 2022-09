Norma Duval y los gritos que confirman que está desesperada y que no aguantará más

Norma Duval está regreso en la pequeña pantalla. La conocida vedette, que tanta presencia televisiva tuvo a lo largo de los años 80 y 90, ha vuelto.

Se ha atrevido a formar parte del variopinto elenco de Masterchef Celebrity 7 y luchar por convertirse en una experta de los fogones.

Sin embargo, todo parece que las cosas no han iniciado del mejor modo para Norma Duval. Este pasado lunes día 12, TVE emitía el primer programa de la edición. Un programa que ha estado, sin lugar a dudas, marcado por la polémica actitud de la diva.

Norma Duval protagoniza el primer encontronazo de Masterchef Celebrity 7

La artista de variedades siempre se ha mostrado afable y con una gran sonrisa ante los medios. Aunque no cabe duda de que tiene un gran carácter.

Ha sido en este concurso de cocina donde hemos podido ver su cara menos amable. Y la culpable de este cambio no es otra que la polifacética Lorena Castell.

Casualidades de la vida, las dos estrellas ya coincidieron en el formato de Antena 3, El desafío. Pero ha sido ahora cuando han saltado las chispas entre ambas.

Una pelea de divas en toda regla que ha dejado boquiabiertos a los jueces y al resto de compañeros. Las cosas se salieron de control durante la valoración de Pepe, Samantha y Jordi en la prueba por equipos. Ambas concursantes formaban parte del equipo azul y, durante el veredicto, volaron los cuchillos, ¡nunca mejor dicho!

"Perdona que te diga, pero en tú en nuestra parte no hiciste nada. ¡Nada de nada!", espetó Norma Duval.

Lorena, que había ejercido de capitana, no estuvo a la altura según la vedette. La presentadora y colaboradora de televisión se sintió desconcertada ante tal ataque.

"¿Soy yo o mi equipo se me está echando ahora encima?", decía con perplejidad la catalana.

Sin embargo, lejos de amilanarse, Norma Duval siguió increpándola, "lo siento, pero hay que ser claros. Tú de capitana, nada de nada. Y en lo que hizo María, tampoco hiciste nada".

Todos estos comentarios hicieron que la tensión en plató aumentara rápidamente. Mientras Lorena intentaba defenderse de cada ataque, la Duval no dejaba intervenir a la otra parte. Según ella, "aquí hay que decir las cosas, porque callarse al final supone un dolor de estómago".

La desesperación de la presentadora fue tal ante la situación que preguntó "¿Te callas o no te callas?". Norma Duval, ni corta ni perezosa, sacó aún más las uñas "¡Pues no me callo!, ¿qué te parece?".

La bronca entre ambas mujeres llegó a tal estado que Manu Baqueiro, que estaba entre ambas, tuvo que intervenir entre las dos aspirantes. "Chicas, chicas: las dos. ¡Paz, paz!", pronunció separando los brazos.

Esta reacción contrasta muchísimo con el resultado del equipo azul y es que, precisamente, gracias a Lorena es que se salvaron de ir a la prueba de expulsión.

La primera entrega de Masterchef Celebrity nos deja con muchos interrogantes sobre el comportamiento de Norma Duval. Por ejemplo, ¿será esta una forma de generar polémica para aguantar más en el concurso?

¿La veremos protagonizar más broncas como esta en el futuro?, ¿su relación con Lorena es totalmente irreconciliable?

Por supuesto, habrá que esperar un poco más para conocer cómo se desenvuelve el resto de la edición. La cual tiene la suerte de contar con rostros de lo más conocidos e interesantes. Es el caso de Patricia Conde, Daniela Santiago, Xavier Deltell, Ruth Lorenzo o María Escoté.