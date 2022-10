Norma Duval y su novio millonario anuncian que se ha acabado

Norma Duval y su esposo están disfrutando desde sus casas la aparición de la vedette en la última edición de MasterChef Celebrity. Se había convertido en una de las mejores aspirantes en el programa, aunque no todo está siendo tan bonito como parece.

Y es que la relación laboral con el programa ya se ha acabado. Duval se ha convertido en la sexta expulsada del famoso reality.

Fernando Andina fue el sorprendente quinto eliminado de esta edición, el actor era uno de los grandes favoritos para alzarse con el galardón del reality. En este último programa, la prueba de eliminación consistía en replicar un plato en 75 minutos. Con un ingrediente imprescindible: el amor.

Con una prueba así, el equipo de MasterChef debía tener un invitado a la altura. Y quién iba a ser sino que Eduardo Navarrete.

El diseñador apareció vestido como Cupido para repartir armonía entre los contrincantes. Además fue él quien explicó el procedimiento a seguir en esta importante prueba.

La vedette tira la toalla

A Norma Duval le ha invadido la presión y el nerviosismo. Ingredientes que solo pueden jugarte una mala pasada. Y así ha sido.

"Me he quedado traumatizada por no lograrlo. Nunca he pasado un momento de tanto estrés, nunca he pasado un momento de tantos nervios."

"Esto es la experiencia más sorprendente que he vivido en mi vida", decía agradecida la actriz.

Norma adquiría el delantal negro por María Escoté. La diseñadora decidió dárselo ya que la vedette nunca había pasado por una prueba así. Además de la mala gestión como capitana en una de las pruebas anteriores.

| MasterChef

Y esto no ha jugado para nada a favor de la artista pues ha tenido que colgar directamente el delantal mencionado. Eso sí, esto ha sido una de las aventuras televisivas más bonitas que ha vivido la bailarina.

Por su parte, Pepe Barroso se convertía en el mejor de la prueba. El modelo, al presentar su plato, ha querido tener unas palabras que han emocionado a Pepe, Samantha y Jordi.

"Ha habido un antes y un después en mí gracias a la madre de mi hijo. Quiero dedicar este triunfo a todas las madres, que echan muchas horas y nosotros a veces no lo vemos", decía el concursante.

El modelo ha contado un pequeño desencuentro que tuvo con su chica. "Ayer Gara y yo tuvimos un pequeño rifirrafe a altas horas de la mañana con el niño llorando y mucho estrés", contaba.

"Cogió al niño, se levantó y se fue. Le dije que no quería que volviera a hacerlo", decía con mucha sensibilidad.

"Quiero formar parte de todo por lo que ella está pasando, así que esto es para ella", concluía. Y es que Gara ha cambiado su percepción sobre la familia y ha hecho que no le dé tanto miedo formar una.

Norma Duval dice adiós

La artista no tuvo una buena conexión con sus compañeros en el último programa. A esta le tocó ser capitana en la prueba por equipos, sin embargo, sus compañeros no se sintieron respaldados por ella.

Así que esta vez, Norma ha tenido que hacerse cargo del cocinado de los tres equipos a la vez. Y aunque se lo ha tomado con humor, la cantante tenía muchas ganas de terminar.

"Tengo una empanada mental de todos los platos...", decía. Y en su despedida ha tenido unas palabras muy emotivas para el programa.

"Es un milagro, pensé que de este mundo me iba sin tocar un cazo. Gracias a MasterChef mis hijos me han visto cocinando".