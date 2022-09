Norma Duval pierde el miedo y desvela lo que siempre ha escondido de Carmen Sevilla

Norma Duval vuelve a la primera línea mediática. Su participación en MasterChef Celebrity la ha devuelto a la televisión después de un tiempo apartada de ella. Nadie puede pasar por alto su enorme popularidad en el pasado, siendo uno de los rostros más conocidos de la década de los 80.

La vedette y presentadora estaba muy cotizada en su momento. Las cadenas se la rifaban y los contratos le llovían por todos los sitios. Irrumpió con mucha fuerza en Telecinco, donde consiguió hacerse un hueco.

Pero lo que nunca desveló Norma es el proyecto que le habían presentado. Querían que ella se pusiera al frente del Telecupón, uno de los formatos con más éxito de la época. En su lugar, acabarían apostando por la emblemática Carmen Sevilla, que consiguió ganarse el cariño de los espectadores con su gracia y sus despistes.

Hay que decir que cada vez se le ve más en la pequeña pantalla. Eso sí, solo acepta proyectos que le convenzan. A lo largo de los últimos meses ha participado en Mask Singer y El Desafío, además del reality de cocina.

Procura vincularse a formatos blancos, en donde le den la oportunidad de disfrutar y ponerse a prueba. Por ahora, nunca se le ha visto en ningún espacio del corazón. Sabe que entrar ahí resultaría muy peligroso por todo lo que conlleva eso.

| Telemadrid

Explicó en el FesTVal de Vitoria que "después de haber hecho tantas cosas en la vida, todo ahora me parece que es algo nuevo. Si esto me pilla con otra edad, no lo hubiera hecho, como no quise hacer el Telecupón en su momento", soltó.

Norma Duval desvelaba un episodio de su vida del que nunca se había pronunciado. Posiblemente por respeto a Carmen Sevilla, que sería finalmente la que se pondría al frente del programa.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Contó los motivos por los que rechazó dicho proyecto. "Había hecho Desde Palma con amor y Bellezas al agua con un éxito enorme. Fuimos a Santander a presentar la temporada y, cuando llegué, me encontré en la puerta del camerino un cartel: Norma Duval, Telecupón", señala.

No acababa de entender aquello. Nadie había hablado con ella y era algo que no se le pasaba por la cabeza pese a que estaba muy bien pagado. Le contaron que fue Valerio Lazarov el que había decidido confiarle el espacio a la vedette.

Pero ella se mostró tajante y se negó a conducirlo. "Dije que no. Porque no tenía edad en ese momento para hacer un programa diario, aunque lo pagaban de cine porque tenía mucha publicidad", aclara.

Admite que ella "estaba en otro rollo". El responsable de la cadena se "enfadó conmigo muchísimo, pero fue un acierto. Lo hizo Carmen Sevilla y tuvo un éxito brutal".

Norma Duval disfruta de esta nueva experiencia

Norma Duval probó fortuna hace unos meses en El Desafío. Se trataban de pruebas físicas que le exigían mucho, pero ella siempre estuvo a la altura. Sabe que el reality de cocina será mucho más complicado, sobre todo por su desconocimiento sobre la materia.

Cuenta que "Masterchef es más difícil. Me hago 20 Desafíos si hace falta, uno detrás de otro. Yo he sido bailarina y acróbata y he estado en forma físicamente", defiende.

| MasterChef

Pero la situación es bien distinta en el espacio de TVE. Sobre todo porque carece de conocimientos en los fogones. "Yo no he cocinado nunca y en Masterchef lo tenía todo en contra", apunta.

Norma Duval confiesa que "me he divertido, he aprendido y cogido gustillo". Desvela que ahora "me meto en la cocina, no todos los días, pero entro con ilusión". Sospecha que si no llega a participar en este reto "me hubiera ido de este mundo sin cocinar nada".