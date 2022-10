Norma Duval desvela por qué rompieron y qué le regaló él para ganarse su perdón

Norma Duval quedará para siempre recordada como una de las vedettes más famosas de nuestro país. Además, la barcelonesa ha tenido una vida plena y llena de mucho amor. Así lo ha contado en una entrevista muy personal.

La actriz se ha citado con la revista Pronto para hacer balance de todo lo que está ocurriendo en su vida. Y es que, a pesar de la edad, los proyectos no paran de lloverle. No es para menos, cuando se trata de uno de los mitos de la televisión española.

Ahora mismo, Norma Duval se encuentra concursando para uno de los programas más importantes y más vistos de nuestro país, MasterChef Celebrity. Un concurso en el que famosos se dan cita en las cocinas del reality para valorar su talento culinario.

Además de poner a prueba sus cualidades como aspirantes a chefs, los concursantes se abren sobre lo que ocurre en sus vidas. Una manera de acercarse más a la audiencia, dejar ver que la fama no trae la felicidad y que son tan mortales como el resto.

Este ha sido el caso de Norma Duval. La concursante se ha sincerado sobre su relación con Mattias Kühn. La pareja llevaba 12 años juntos hasta que este año pusieron fin de manera temporal a su amor.

Y es que Norma y Mattias se han dado una segunda oportunidad. Se dejaron ver este verano en playas mallorquinas, pero nadie corroboró nada. Hasta que la vedette llegó a MasterChef.

Allí, la artista confirmó su relación. De hecho, Norma Duval se encuentra viviendo en Suiza con Mattias. Parece que las cosas están volviendo a ir de maravilla entre la pareja.

Norma Duval de nuevo enamorada

Aunque la artista no ha querido abrirse y dar muchas explicaciones sobre su vida privada, sí ha tenido algunas palabras sobre su hombre.

"Me da pudor hablar de mi vida privada... Mucha vergüenza. Solo te puedo decir que hemos tenido ahí un hum... Pero todo se soluciona y ahora estamos muy bien y muy contentos, y hemos pasado un verano muy tranquilito".

Y es que Mattias le ha regalado un verano como símbolo de reconciliación. Pasar tiempo juntos y demostrárselo día tras días parece que ha hecho que la pareja se perdonase.

Pero para saber más sobre la vida de la vedette, tendremos que esperar hasta el estreno de Lazos de Sangre. La artista será la protagonista de uno de los capítulos del programa de TVE.

"No lo puedo contar, pero ahí veréis dos sorpresas muy importantes de mi vida, porque ya está grabado. Es un programa muy bonito, hecho con mucho respeto. Y Boris Izaguirre es de los mejores presentadores en televisión".

Así que tendremos que esperar un poco más para saber más sobre la vida de Norma. Aunque algunas cosas sabemos ya.

Antes de MasterChef Celebrity, la actriz se atrevía con El Desafío. Y según dice, por la experiencia, no se pensó dos veces en repetir.

"Hice "El desafío" y me divertí muchísimo, así que mi representante, Susana Uribarri, me dijo: '¡Pues venga, a MasterChef!'."

"Le dije que no soy cocinera, que era un suicidio absoluto y ella me contestó que tenía 15 días para prepararme. Y aquí estoy, ¡no tengo vergüenza!", decía.

Y sobre la experiencia que está teniendo en cocinas solo tiene buenas palabras. "Me he reído mucho y le he cogido el gustillo a la cocina."

"No me pongo todos los días, pero algunos me apetece. Si no es por MasterChef, me habría ido de este mundo sin cocinar", manifestaba.