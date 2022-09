Marta Riesco se enfada al ver como Antonio David Flores habla de otra mujer

Marta Riesco vive la vida que hace muchos meses anhelaba. Ella misma se encarga de retransmitir casi al minuto lo idílica que es su existencia al lado de Antonio David Flores. Ya no tienen que esconder su amor, por lo que ella lo viste de fotos, dedicatorias, stories y muestras de afecto hora sí, hora también.

En paralelo, Marta ha querido bajarse de la cresta de la ola en la que andaba subida hace unos meses. Estar permanentemente bajo los focos provocó que entrara en un principio de depresión y que padeciera severos ataques de ansiedad. Ahora que la estabilidad ha vuelto a su vida, confesaba hace unos días que pidió volver a su trabajo habitual en Mediaset.

Eso significa, dejar de ser noticia por ser 'la novia de' i abandonar la faceta de personaje, sentándose en los platós para hablar de su vida. Marta pidió, según cuenta, trabajar en sus reportajes a pie de calle, seguir editando vídeos como había hecho siempre y pasar a un segundo plano.

Antonio David Flores vuelve a las andadas

Mientras ella acaparaba todas las miradas, Antonio David se mantuvo en la penumbra. Únicamente ha ido publicando contenido en su canal de Youtube (cada vez con menor seguimiento) y ha dedicado el verano a descansar. Lo hemos podido ver con Marta de restaurante en restaurante, en hoteles y saraos varios, disfrutando del estío.

De hecho, son muchos los que ya dudaban de que el Antonio David más combativo e incisivo volviese algún día. No obstante, quien tuvo, retuvo. El estreno de En el nombre de Rocío es la munición perfecta que el exmarido de Rociíto necesitaba para resurgir.

Así pues, ha anunciado que va a comentar la docuserie de su expareja desde su canal de Youtube. Algo que no gusta demasiado a Marta Riesco pues, indirectamente, le puede afectar también a ella y a su trabajo.

El exguardia civil es consciente que tiene que pisar el acelerador y subir de marcha para que sus palabras tengan repercusión. Así pues anunciaba que no se va a callar nada y va a contar su versión de lo que diga Rocío.

Llama especialmente la atención que haga el anuncio desde la terraza del piso de Marta Riesco. Es la misma en la que se graba El columpio de Marta. Ya se están mezclando de nuevo las cosas, algo que pone de los nervios a Riesco, por las implicaciones que puede tener esto en Telecinco.

Los mensajes más contundentes que disgustan a Marta Riesco

Antonio David Flores dispara con bala contra su expareja. "Has dejado cadáveres por el camino, tu hermana Carlota Corredera, tu nuevo amigo ese que visitas en su casa, Jorgeja, y ya no se les ve a ninguno de los dos por ningún lado".

"El mal de altura es jodido, sobre todo cuando te crees un ser superior y una abanderada, empoderada de no sé de qué película. La audiencia les ha dicho que por ahí no va bien y la hostia desde lo más arriba duele", dice Antonio David sobre la baja audiencia del programa.

El exguardia civil no entiende como Rociíto puede estar en contra de toda la familia. ¿Te has parado a pensar cómo alguien puede estar en contra de todos y cada uno de sus familiares? Te pregunto: ¿Por qué todos tienen la culpa del abandono y la desidia que tienes hasta la fecha con todos ellos?".

Antonio David Flores no se calla y Marta Riesco traga saliva, rezando para que tales palabras no le salpiquen profesionalmente. "Sé valiente y cuenta la verdad de tu vida", le insta Antonio David a la madre de sus hijos, no sin criticar también a Fidel Albiac

Hay que reconocer que alguna de sus ocurrencias tiene cierta gracia. Así pues, propone que En el nombre de Rocío debería llamarse Ahora es tarde, señora. "Grave error hablar en nombre de personas que ya no están entre nosotros y que no pueden poner en entredicho tu versión".

Antonio David Flores vuelve a su esencia.