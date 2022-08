Los nietos de Mila Ximénez ganan un dineral y desaparecen para no contar la verdad

Mila Ximénez falleció hace más de un año, pero es imposible dejar de pensar en ella en determinadas circunstancias. Ha creado escuela en la prensa del corazón, por eso, todos los medios siguen investigando en su vida y sacando a la luz ciertos secretos. La revista Semana ha dado un paso adelante para confirmar la cifra exacta que ha heredado su familia: 557 525 euros.

Mila Ximénez era una auténtica maestra del mundo del espectáculo, por eso, trabajaba en los mejores programas. Ha ganado mucho dinero a lo largo de su carrera, una fortuna que está en buenas manos: todo se lo ha quedado su hija Alba. La joven tiene dos niños, Alexander y Victoria, que eran la debilidad de la colaboradora, así que ellos también disfrutarán la herencia.

| GTRES

Mila tiene motivos más que suficientes para estar orgullosa de su hija, quien podría haber aprovechado la ocasión para conceder entrevistas. Alba Santana ha tenido la oportunidad de enriquecer sus cuentas bancarias después del fallecimiento de su madre, pero no lo ha hecho. Tanto ella como sus hijos, los nietos de la sevillana, han desaparecido para no contar la verdad.

Mila siempre protegió a los suyos, sabía que no querían ser una familia mediática porque no tenían esa necesidad. Alba tiene su profesión, vive fuera de España y siempre ha querido estar apartada de los platós, lleva una vida completamente discreta. Se ha esfumado de la crónica social para no dar explicaciones, pues es un momento realmente duro.

Ximénez se marchó el verano pasado, aunque los programas le siguen teniendo presente porque era un auténtico fenómeno mediático. Controlaba el espectáculo mejor que nadie y no consentía que ninguno de sus rivales traspasara ciertos límites. Su temperamento ha creado escuela y las nuevas generaciones intentan imitarlo, pero es imposible alcanzar su nivel.

Mila Ximénez disfrutó en vida de su dinero

Mila ha participado en los grandes concursos de Telecinco, siempre siendo la estrella de la edición, así que ha firmado buenos contratos. Según ha salido publicado, no tenía demasiadas propiedades a su nombre porque a ella le encantaba disfrutar de la vida. Antes de enfermar compró un piso en la zona más cara de Madrid para que sus hijos pudieran visitarla, pero siempre ha vivido de alquiler.

| Mediaset

Ximénez mostró su casa en alguna ocasión y explicó que le encantaba cambiar, pero tenía una costumbre: pernoctar en las mejores zonas. Era una mujer de gustos caros, prueba de ello es que parte de su patrimonio lo componen bolsos y vestidos de diseño. Ahora todo es propiedad de Alba Santana, quien se ha retirado a descansar hasta que pase la tormenta.

La hija de la colaboradora y sus pequeños han desaparecido de los medios porque no quieren continuar con el legado de la sevillana. Alba intervino por última vez en Sálvame y lo hizo para pedir ayuda: necesitaba que le apoyaran a superar la muerte de sus padres. Los había perdido en un espacio muy corto de tiempo y no podía aguantar ciertos comentarios, quería alejarse de los conflictos.

Mila Ximénez ha dejado una herencia impagable

Mila ha hecho que sus herederos sonrían al ver el testamento, pero hay algo que va mucho más allá del dinero: el cariño del público. Los espectadores adoran a la tertuliana y todos los que han trabajado con ella guardan un recuerdo fantástico. Ha hecho historia en la televisión y en el corazón de los espectadores, eso es algo que supera cualquier expectativa.

Ximénez era tan famosa que los fotógrafos se peleaban por conseguir una buena imagen, por eso, parte de su familia salió en las revistas. Siempre protegió a Alexander y a Victoria, intentaba proteger su intimidad porque ellos nunca formarán parte del negocio. No quieren contar cómo se siente después de lo que ha pasado con la tertuliana, la verdad solo les pertenece a ellos.