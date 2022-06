Natalia Rodríguez, de 'Operación Triunfo' cuenta su traumática ruptura en plena boda

Natalia Rodríguez ya se encuentra en Mallorca para asistir a la boda del año, la de su amiga Chenoa.

Natalia es una de las pocas privilegiadas que acudirá a la fina Comasema, el recóndito lugar de la Serra de Tramuntana mallorquina donde se celebrará el esperado enlace. Aislado por tierra, solo se puede acceder a él desde un camino forestal privado de cuatro kilómetros. Es el que Natalia recorrerá hasta llegar a la centenaria posesión ubicada en Orient, un pequeño y bucólico pueblo mallorquín.

Natalia Rodríguez y Chenoa son amigas íntimas desde que ambas participaron en la primera edición de Operación Triunfo. Durante estos últimos meses, las especulaciones sobre quién estaba invitado a la boda de la mallorquina han sido constantes. Natalia, sin embargo, ha estado confirmada desde el primer día y tenía ya comprados sus billetes de avión para hoy desde hace meses.

No así Rosa, Manu Tenorio, Bustamante o Nuria Fergó, que finalmente se quedan sin asistir al evento del año. El enlace, que veremos a golpe de exclusiva, está blindado y todos los asistentes han firmado un contrato de confidencialidad, como en las mejores ocasiones.

Dicen que de una boda sale otra boda. Natalia podría ser una de las que se enamore en la gran boda mallorquina de su amigo, si es que no lo está ya. Hace poco se publicaba que la gaditana podría estar saliendo con el modelo andaluz Manuel Alves.

La dolorosa ruptura de Natalia Rodríguez

Natalia Rodríguez, a sus 38 años, está viviendo una segunda juventud tras la dolorosa ruptura amorosa que vivió hace un tiempo y que todavía recuerda. Salió durante 13 años con Álex Pérez, un futbolista del que se separó a finales de 2020.

Ahora ya lo tiene superado, incluso ha manifestado recientemente que quiere volverse a enamorar. No obstante, en su momento, lo pasó verdaderamente mal, después de tantos años al lado de una persona.

Natalia ha contado que necesitó ayuda psicológica para hacer frente a la separación. "Necesité ayuda profesional para asimilar todo el proceso, pero ahora puedo decir que estoy tranquila, feliz y que tengo ganas de enamorarme y de vivir".

De esta manera pasaba página a una etapa larga de su vida y de al que tuvo que aprender a recomponerse. "Salí de OT y ya salí con novio, o sea que es la primera vez que estoy soltera y estoy tranquila, feliz y lo más importante de todo me estoy conociendo a mi misma".

Natalia daba pistas de los motivos de la ruptura: desgaste, falta de pasión, conformismo; "muchas parejas se tiran muchos años solo por estar", dijo.

"Lo he pasado muy, muy mal en el amor. Pero es pasado, está tratado, no hay que tocarlo porque está tratado y me ha costado mucho superarlo", afirmaba entre triste y esperanzada por el futuro.

Natalia Rodríguez y su nueva ilusión

Respecto a sus parejas, se especuló mucho en su momento sobre si había habido algo entre Naím Thomas y ella. Jamás confirmaron su supuesto noviazgo, pero siempre han hecho gala de una relación muy especial.

Lo que más le costó superar a Natalia de su ruptura con Pérez, fue aprender a vivir sola. "Me costó muchísimo, sobre todo cuando convives con una pareja con la que compartes rutinas, hábitos, cama, mascota..."

Chenoa, su inseparable amiga, la ayudó muchísimo durante esta etapa, por lo que hoy Natalia Rodríguez va a acompañarla en su día más especial

La gran incógnita es si asistirá al enlace sola i dispuesta a lanzarse a por el ramo de su amiga o, por el contrario, será también la confirmación de su nuevo romance.

Natalia no ha confirmado romance aunque sí ha reconocido que "estoy muy tranquila, muy feliz, se me nota en la cara. Decir enamorada o decir relación me parece muy precipitado. Sinceramente, le tengo miedo al amor".