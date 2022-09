Lo que nadie quiere contar sobre Ana Rosa Quintana y solo sabe su familia

Ana Rosa Quintana ha sufrido mucho tiempo por culpa del cáncer que le diagnosticaron hace meses y por el que tuvo que abandonar la televisión para tratarse cuanto antes del mismo.

Lo cierto es que han sido muchos meses los que la periodista madrileña ha pasado lejos del plató de Telecinco. Y sus compañeros no han dejado de recordarla cada vez que tenían oportunidad.

Unos compañeros que han vuelto este lunes 12 de septiembre al trabajo. Se han puesto al pie del cañón para comenzar la temporada número 19 en El programa de Ana Rosa.

A pesar de que están de celebración por echar a andar un nuevo curso televisivo, también han reflejado un regusto amargo. El motivo no era otro que ver cómo Ana Rosa todavía no ha podido volver a su puesto de trabajo.

Ana Rosa Quintana continúa sin reaparecer en Telecinco

Lo cierto es que la revista Semana publicaba hace unos días que el regreso de la presentadora era inminente. Y a pesar de que no había una fecha marcada para su vuelta, las estimaciones de la presentadora era volver a mediados de septiembre.

Algo que no ha podido suceder finalmente como se ha podido comprobar hace unas horas. Otras publicaciones hablan acerca del regreso de Ana Rosa para finales de septiembre. Y no sería extraño que volvamos a ver a la compañera de Patricia Pardo y Joaquín Prat el próximo día 26 ocupando la silla que nunca debió abandonar.

Nada más iniciarse el primer programa de la temporada, Patricia Pardo y Joaquín Prat han querido recordar a su jefa. Lo han hecho pronunciando unas emotivas palabras que seguro que han emocionado a la periodista desde su casa.

Lo que se sabe del estado actual de la comunicadora

Prat y Pardo han tomado la palabra y el primero en hacerlo ha sido el veterano comunicador. Este les ha expresado a los espectadores que arde en deseos de que vuelva cuanto antes su compañera.

“Aunque hoy arrancamos la temporada 19, falta poco para que la capitana esté aquí. Dentro de poco, ella volverá a este plató”, comenzaba diciendo el televisivo.

"Qué te voy a decir Ana. Ya queda menos, te esperamos, lo hacemos como podemos. Y aquí te esperamos”, sostenía, segundos antes de comenzar una nueva temporada al frente del programa de Telecinco.

A su vez, Pardo también ha tenido unas palabras de recuerdo para su jefa. Le ha mandado un emotivo mensaje a la persona que siempre ha estado junto a ella y le dio la confianza hace unos años para ponerla al frente del programa.

Ana Rosa, a la espera de los resultados de unas pruebas médicas

Así las cosas, la presentadora gallega no escatimaba en elogios hacia su compañera de trabajo. “No sabes lo mucho que te quiere este equipo y, sobre todo, el público. No podemos ofrecerles nuestra mejor versión porque ella no está aquí, pero lo haremos lo mejor que podamos”.

Además, Pardo le hacía un guiño especial, en cuanto a un aspecto que nunca pasa por alto su jefa. Lo cierto es que la madrileña siempre se viste de blanco cuando echa a andar una nueva temporada de su programa cada mes de septiembre.

Aunque Ana Rosa tiene unas ganas locas de regresar, esta debe esperar el resultado de unas pruebas médicas que le realizaron hace unos días. Espera que los médicos le confirmen que todo está en orden. Y desea que a finales de septiembre pueda volver a trabajar como había hecho hasta hace diez meses.