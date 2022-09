Nacho Palau recibe un mensaje que le obliga a rendirse en mitad de la quimioterapia

Nacho Palau está luchando contra un cáncer de pulmón y sus seres queridos saben que superará la enfermedad más pronto que tarde. Ha estado ingresado una temporada porque el tratamiento que sigue le ha dejado sin fuerzas, pero saltará este obstáculo. Es uno de los rostros más queridos de la crónica social, sobre todo desde que se separó de Miguel Bosé, el padre de sus hijos.

Nacho Palau ha intentado mantener un trato cordial con su antigua familia política y lo ha conseguido, pero hay un tema que se le resiste. Lucía Dominguín, hermana del cantante, se ha posicionado al lado de Miguel y no tolera que nadie ponga en duda su comportamiento. La artista ha concedido una entrevista en Déjate Querer y ha dejado claro que nunca dará de lado a su hermano.

| Telecinco - Instagram

“Me entristeció mucho la separación porque Nacho es un gran tío, pero eso no quiere decir que mi hermano sea el malo de la película. Son cosas de pareja en la que no te puedes meter”, le ha explicado a Toñi Moreno en el citado programa. El escultor se ha rendido: sabe que nunca logrará que Lucía cuente la verdad, ella siempre mirará por la privacidad de Miguel Bosé.

Nacho ha atravesado momentos delicados al lado del cantante y podría contar todo lo que ha vivido a su lado, pero no lo hará nunca. Le tiene un profundo respeto porque es el padre de sus hijos, por eso nunca ha hablado mal de él ni ha desvelado ningún secreto. Ha sido acusado de ser un aprovechado y podría demostrar que no es así, aunque ahora tiene que luchar en otra batalla más importante.

Palau, después de recibir el mensaje de Lucía Dominguín, se ha dado cuenta de que no tiene nada que hacer. La verdad nunca saldrá a la luz, pero ahora no le importa porque tiene en mente un tema de vital importancia: su recuperación. Está en plena quimioterapia y los efectos son bastante duros, pero todo está saliendo bien y pronto verá avances.

Nacho Palau está intentando proteger a su entorno

Nacho ha luchado mucho para que el público tenga claro lo que sucedió después de su separación: Miguel se llevó a dos de sus hijos. Los periodistas que son amigos del artista, como por ejemplo Lydia Lozano, insiste en que los cuatro niños no eran de la pareja. Según su versión, una versión respaldada por los Bosé, Palau tenía dos críos y su exnovio otros dos, pero no es así.

| España Diario

El de Valencia sabe que Lucía ha hablado de este tema en Déjate Querer y cabe la posibilidad de que no haya contado la verdad. Ella asegura que los cuatro niños están creciendo juntos, pero no es así: Palau tiene dos y Miguel otros dos. El exsuperviviente se ha rendido y no insistirá más sobre el tema porque ahora necesita tener buena relación con el cantante y estar en paz.

“Esos niños se han criado juntos y juntos se van a mantener”, ha explicado Lucía en la última entrevista que ha dado en Telecinco. “Están mucho más tiempo unidos de lo que yo estaba con mis hermanos y nuestro vínculo es tremendo”. El escultor sabe que sus hijos se adoran, aunque no olvida que Miguel no ha remado a favor de este vínculo en ciertos momentos.

Nacho Palau está reaccionando bien al tratamiento

Nacho se encuentra en mitad de su proceso de recuperación y las últimas noticias son bastante optimistas. El reportero Kike Calleja desveló que había ingresado en un hospital valenciano, pero afortunadamente ha superado el bache. Su cuerpo ha reaccionado bien a los medicamentos y él ha recuperado la fuerza necesaria para seguir caminando.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

“La familia está animada y le están apoyando un montón, no le dejan ni a sol ni a sombra y le están apoyando un montón”, anunció Alexia Rivas. “Se ha deshinchado, se encuentra mejor y le van a dejar hacer alguna salida puntual para comer o dar un paseo”. Su entorno está esperanzado y sabe que Palau no tardará en reaparecer para dar la gran noticia: la de su recuperación.