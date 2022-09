Nacho Palau y las lágrimas que confirman que todo puede acabar en cualquier momento

Nacho Palau no ha podido evitar preocuparse por una de las mujeres que han pertenecido a su vida. Y es que, después de verla llorar públicamente, el finalista de Supervivientes 2022 teme que el fin esté más cerca de lo que esperaba.

Hace unas semanas, y tras su paso por Honduras, el escultor sorprendió a todos sus seguidores con una terrible noticia. Después de someterse a unas pruebas médicas tras sufrir varios problemas respiratorios, los médicos dieron con el problema.

| Europa Press

"Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento", aseguró Nacho Palau a través de sus redes sociales.

"No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental de mi recuperación".

Ahora, y en pleno tratamiento para intentar acabar con su enfermedad, Nacho Palau ha tenido que ver a una de las mujeres que más quiere llorar.

Nacho Palau, muy preocupado por Lucía Dominguín

Nacho Palau no ha podido evitar preocuparse por Lucía Dominguín. Y es que, a pesar de que su relación sentimental con Miguel Bosé está totalmente rota, el televisivo sigue manteniendo una muy buena amistad con su excuñada.

Ahora, el exsuperviviente ha tenido que ver cómo su gran amiga ha sido traicionada por algunos de sus compañeros de Pesadilla en El Paraíso.

| Mediaset

Durante los últimos días, la tensión ha ido creciendo entre los habitantes de la granja más famosa de Telecinco. Y es que la escasez de alimentos y las duras condiciones que soportan ya están haciendo mella en el grupo.

Tras la salida de Pipi Estrada del concurso y el traslado de Israel al nuevo refugio, se han comenzado a formar nuevas estrategias de cara a la próxima expulsión.

Con la intención de aguantar una semana más dentro del reality, el vidente ya ha comenzado a hacer sus cálculos para intentar librarse nuevamente de las nominaciones. Por eso, quiere arrastrar con él a los concursantes más fuertes, entre los que se encuentra la excuñada de Nacho Palau.

Y es que, tal y como él ha manifestado, "nadie va a nominar a quien te da de comer". Por eso, con la ayuda de Xavier Font y Mónica Hoyos, han decidido "sacar a Lucía de la cocina".

Así que, el actual capataz ha tomado la decisión de que Marco Ferri sea el encargado de la comida por un día y esto ha hecho estallar a la gran amiga de Nacho Palau.

El ambiente ha empezado a calentarse cuando Lucía le ha reprochado a Dani que abusaba de la sal. "Hay poca y si queréis que la comida sepa bien y vaya con sal, no os podéis echar lo que os dé la gana", le ha reprochado a su compañero.

| Europa Press

"Claro, es que no sabemos cuándo se repone nada", le ha contestado Nadia, algo molesta. "Yo sí lo sé, dejadme que lo organice y saldrá todo bien", ha replicado la hermana de Bosé, muy enfadada por su salida de la cocina.

Pero lo que de verdad ha molestado a la excuñada de Nacho Palau es que varios de sus compañeros comenzaran a comer antes de que sonara la campana para avisar al resto de concursantes.

"Has cogido el que te ha dado la gana", le ha reprochado al italiano, quien no ha podido evitar enfadarse. "Hazlo tú como quieras que yo no vuelvo", ha amenazado, a pesar de las disculpas de Lucía.

Tras este desagradable momento, Dominguín se ha derrumbado ante Gloria Camila y Juan Alfonso Milán. "Me duele. Es una responsabilidad que me ha puesto yo… Al final esto es todo como una gran familia. Son como mis hijos, les pego una voz y se tranquilizan".