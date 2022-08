Nacho Palau, escandalizado por la razón real de la visita de Miguel Bosé a España

No cabe duda de que Nacho Palau ha sido uno de los grandes concursantes de Supervivientes 2022. Y es que su paso por el exitoso formato de Telecinco ha hecho que fuera un personaje muy querido. Tanto fue así que estuvo a dos pasos de ganar el concurso, ya que quedó en tercer lugar.

Aun así, el exnovio de Miguel Bosé está feliz de lo que ha conseguido y, sobre todo, de poder reencontrarse, nuevamente, con su familia. De hecho, ya ha podido abrazar a su progenitora, Lola Medina, después de tres meses en Honduras. Además, habrá podido recibir la excelente noticia de que su madre ya se ha curado del cáncer de pulmón que padecía.

Asimismo ella lo anunció para la revista Diez Minutos. "Estoy limpia del cáncer de pulmón que me detectaron y extirparon", revelaba. No obstante, pese a la buena noticia que ha recibido nada más aterrizar en España, ahora, Nacho Palau debe afrontarse a su mayor temor: su ex, Miguel Bosé.

Miguel Bosé reaparece y hace saltar todas las alarmas

En el momento en que Supervivientes 2022 anunció que uno de los participantes del formato iba a ser Nacho Palau, rápidamente todos los medios pusieron el foco de atención en su concurso. Y es que estaban aguardando el momento en el que el escultor soltara bombazos en relación con su expareja, Miguel Bosé.

Nada más lejos de la realidad porque apenas el natural de Venecia soltaba prenda acerca de su polémica relación con el cantante. Eso sí, la única vez que habló de su largo noviazgo con el músico fue cuando cruzó el famoso puente de las emociones del concurso. Fue allí cuando se sinceró como nunca.

"Una separación que no sentí propia de mi mano, esperé más ayuda en Miguel, siempre ha tirado más de mí y lo perdí, a él y a mis hijos", decía.

Por otro lado, reconoció que todavía sigue queriendo al hijo de Lucía Bosé y que "si le pasara algo el día de mañana, le daría la mitad de mi corazón". No obstante, ahora, todo parece indicar que sus peores presagios se han cumplido respecto a la salud de Miguel Bosé.

Hace unos días, salió a la luz la noticia de que el cantante se encontraba en España para disfrutar de las vacaciones de verano junto a sus hijos.

No obstante, lo que impactó a los medios que lo vieron fue en el estado en que se vio al artista. Asimismo, los periodistas presentes vieron a un Miguel bastante desmejorado y que había aumentado notablemente de peso.

De hecho, no es la primera vez que su estado de salud hace saltar todas las alarmas. Es preciso recordar que desde que se separó de Nacho, el cantante perdió parcialmente la voz debido al estrés y el esfuerzo al que se sometieron sus cuerdas vocales durante años. Sin embargo, con el paso del tiempo recibió algunos tratamientos a base de corticoides que podrían ser los detonantes de que en cuestión de poco tiempo aumentara bastante de peso.

El motivo real de su llegada a España

Aunque los medios apuntan a que Miguel Bosé se encuentra delicado de salud a sus 66 años, lo cierto es que las acciones que protagoniza el cantante indican todo lo contrario. Y es que el exnovio de Nacho Palau no solo había llegado a España con el propósito de tomarse un respiro junto a su familia, sino también por otro motivo.

Lejos de cambiar de opinión respecto a la COVID-19, el cantante aparecía junto a su amigo Josep Pàmies en un encuentro negacionista que se organizó en Balaguer (Lleida).

"Han creado una generación de yonquis que están a la espera del chute. No se sabe la toxicidad que tienen, no son solo efectos adversos, sino letales. Han sido años duros, me han tratado de loco, pero cada vez hay más gente dispuesta a escuchar", decía.

"Debemos ser soberanos, yo soy mi cuerpo, soy mi espíritu, soy esencia y debemos recuperar la confianza que nos han quitado a lo largo de los siglos", relataba. "Somos una sombra de lo que fuimos y de lo que seremos. El caos irá a más".

Las palabras de Nacho Palau a su ex

Mientras que Miguel Bosé sigue con su postura acerca del coronavirus, que se hizo muy polémica durante la pandemia, Nacho Palau sigue acaparando titulares nada más salir de Supervivientes 2022.

"Miguel Bosé me ha felicitado por mi concurso", decía en exclusiva para Diez minutos. De manera que todo apunta a que ambos están más cerca que nunca pese a las rencillas que tuvieron en el pasado.

Como ya se ha demostrado en varias ocasiones, para Palau lo más importante son sus hijos, de modo que estará dispuesto a todo. Incluso a reencontrarse con el intérprete de Don diablo si es necesario.