Nacho Palau da el paso que lo cambia todo para sus hijos en medio de la enfermedad

Nacho Palau sigue inmerso en su recuperación tras anunciar que padece cáncer de pulmón. Una enfermedad que le ha hecho ver las cosas desde otra perspectiva y le ha llevado incluso a replantearse arreglar las cosas con su ex, Miguel Bosé.

Así, al escultor no le ha temblado el pulso a la hora de mandarle un mensaje directo al padre de sus hijos.

"Viene un nuevo Nacho Palau. En Supervivientes he abierto una puerta que tenía miedo a abrir y he cerrado otras", anunciaba orgulloso. Y uno de los temas a los que tiene pensado ponerle un punto y final es a la guerra que mantiene con su ex.

| Europa Press

"La valentía, las ganas de dejar ya de sufrir, de pensar que no me lo merezco... Quitarme tonterías y prejuicios", reconocía frente a Toñi Moreno en 'Déjate querer'.

"Quiero vivir y pensar qué quiere Nacho Palau para ser feliz y qué necesitan los niños para estar felices. Ser feliz y hacer lo que me dé la gana, pensar en mí y sin miedo", manifestaba con optimismo.

A pesar de que Palau ha rehecho su vida sentimental y es muy feliz junto a Cristian Villela, también quiso tener unas palabras para otro de los hombres que ha marcado su vida.

| Instagram: @anabelpantoja00

"He sentido nostalgia de que le vaya bien", decía sobre Bosé. "Quiero llamarle, quiero ir por los niños, me apetece verle y darle un abrazo, he vuelto muy guay. No quiero rollos", aseguraba al respecto.

"Le quiero mucho y echo de menos, la relación se acabó pero me gustaría por nuestros hijos vivir la vida con normalidad", pedía abiertamente.

Cabe destacar que los cuatro niños viven separados actualmente, ya que tras la ruptura dos de ellos se quedaron en México y los otros dos volvieron a España junto a Nacho.

Nacho Palau decide firmar la paz con Miguel Bosé

Desde entonces, el escultor ha luchado por volver a reunir a sus hijos, los cuales siente que deben permanecer juntos y criarse como hermanos.

"Que estemos relajados, que llamen a papá Miguel cuando estén conmigo cuando les dé la gana, que haya cordialidad. Hacer lo que sea por mis cuatro hijos. Eso espero que lo haga él", apuntaba Palau en toda una declaración de intenciones.

"Me gustaría darle un abrazo, decirle 'te quiero mucho y dejemos las imbecilidades'. Vivir y hacer todo por ellos. Él su vida y yo la mía pero querernos, respetarnos, contarnos... Le veo muy solo, nadie le dice nada, nadie le habla con libertad", manifestaba.

| Europa Press

Por otro lado, Nacho también ha tenido unas emotivas palabras para su actual pareja, su mano derecha y el hombro en el que puede llorar.

"Cuando me tocó hacer el puente y vi la palabra amor me vino a la cabeza y me salió porque el amor es él, le he echado mucho de menos en el concurso", confesaba sobre Cristian.

"Es una persona que está conmigo desde hace un año, un ángel, un tío que me ha sabido llevar, que ha aguantado mucho. Le adoro, le quiero muchísimo y me espero durar muchísimos años más con él".

| Europa Press

Además, ofrecía detalles acerca de cómo había nacido su historia de amor. "Me conquistó con su paciencia, su calma, su apoyo, por cosas que incluso no he sido consciente hasta que estuve en la isla", le reconocía a su pareja.

"He puesto muchos peros, barreras y escudos a una persona que sé que me adoraba y me quería, me ha ayudado en el peor momento con mi madre enferma, sin poder estar con mis hijos, con una situación laboral nefasta…" recordaba sobre uno de los peores momentos de su vida.

"Cuando aparece Cristian todo se comparte, me apoya cuando lloro y me dice 'no te preocupes'".

