Nacho Palau confiesa el secreto de su madre Lola en el peor momento

Nacho Palau está pasando por uno de los peores momentos de su vida. El televisivo se acaba de convertir en uno de los protagonistas indiscutibles de la prensa social de nuestro país después de haber hecho pública una inesperada y dolorosa noticia sobre su salud.

Este jueves, 25 de agosto, el finalista de la última edición de Supervivientes anunció por sopesar que le han detectado cáncer de pulmón tras haber sido ingresado en el hospital a causa de algunos problemas respiratorios.

| Mediaset

Durante su visita a este centro médico,el ex de Miguel Bosé se sometió a una larga lista de pruebas médicas, entre las que se encontraba la correspondiente biopsia.

"Hola a todos queridos. Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato".

"Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad", ha explicado Nacho Palau a través de las redes sociales.

"No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental de mi recuperación".

A pesar del duro mazazo que se ha llevado, Nacho Palau se ha mostrado muy fuerte y optimista y le ha pedido a sus seguidores que se centren en las cosas bonitas que nos da la vida.

"Disfrutar día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa y recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices", ha finalizado el comunicado.

| Instagram: @anabelpantoja00

Ahora, Nacho Palau nos ha dejado a todos con la boca abierta después de confesar el secreto de su madre en el peor de los momentos.

Nacho Palau ya ha pasado por esto

Por desgracia, Nacho Palau ya sabe lo que es pasar por este infierno. Y es que su madre ya tuvo que enfrentarse a esta dura enfermedad en el pasado.

El pasado mes de junio, Lola Medina confesó que había conseguido superar el mismo cáncer al que tiene que hacer frente ahora su hijo. Durante una entrevista para la revista Diez Minutos, la mujer a seguro que, después de una larga lucha, ya está totalmente recuperada.

"Estoy limpia del cáncer de pulmón que me detectaron y extirparon. Luego vieron un punto de otro cáncer que podía llegar al cerebro y antes de que eso ocurriera, lo cogieron a tiempo y me radiaron y ahora me han dicho que estoy limpia".

Durante esta charla, la madre de Nacho Palau aseguró que, aunque ya había pasado un tiempo desde que le diagnosticaron su cáncer de pulmón, todavía sigue arrastrando con las consecuencias del fuerte tratamiento al que se tuvo que someter para acabar con su enfermedad.

| TELECINCO

"Hay veces que se me va la voz, a veces no tengo ganas de nada y me tengo que tumbar o me voy de lado", contó Lola Medina, visiblemente desmejorada.

Gracias a las imágenes que acompañan esta entrevista, pudimos ver los efectos secundarios que la enfermedad provocó en el físico de la madre del superviviente. En ella, la mujer apareció con un pañuelo que le cubría la cabeza, además de dejar al descubierto el cambio físico que ha experimentado durante todo este tiempo.

La madre de Nacho Palau confesó que esta enfermedad no solo le ha afectado físicamente, ya que también ha hecho mella en su estado anímico.

Sin embargo, aseguró que seguirá luchado para hacer felices a sus hijos y nietos, sin saber que, meses después de su infierno, sería su propio hijo el que tendría que pasar por este momento tan complicado.