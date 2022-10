Nacho Palau admite que siempre se odiarán y que la reconciliación es imposible

Nacho Palau está centrado en su tratamiento contra el cáncer, pero esto no quita para que esté pendiente de las personas a las que quiere. Precisamente por este motivo, está siguiendo el paso de su excuñada Lucía Dominguín por el reality Pesadilla en el Paraíso. Y al hacerlo ha visto que ella está sufriendo los ataques y comentarios despectivos de uno de sus compañeros, Israel Arroyo.

Esta situación ha hecho que la hija de la concursante, Palito, haya roto su silencio. Así, ha usado las redes sociales para arremeter contra el vidente y para dejar claro su rechazo a este comportamiento. Ha sido muy clara, él ha cruzado las líneas rojas y no hay posibilidad de cordialidad entre ambas partes.

Nacho Palau, conocedor de la dura situación

El ex de Miguel Bosé, que al parecer ha roto con su pareja, se entretiene viendo a Lucía Dominguín en Pesadilla en el Paraíso. Es más, la apoya y cree que está haciendo un buen papel. Por este motivo, no entiende y no comparte los furibundos ataques que recibe de Israel.

Nacho ha visto que el vidente, que también ha tenido fuertes enfrentamientos con Gloria Camila y Steisy, ha atacado a la que fue su cuñada. Ha realizado comentarios despectivos sobre el físico de ella, tales como que habría que levantarla con una grúa. Curioso que diga algo así cuando a él le ofende luego mucho que le digan que tiene unos kilos de más.

Nacho Palau ve provocarse la contundente reacción

El escultor valenciano ha visto que la situación que está viviendo Lucía ha hecho estallar a la hija de esta. Palito, que hasta el momento había preferido mantenerse en silencio sobre el reality, ha acabado sacando la cara por su madre. Y lo ha hecho a través de sus redes sociales.

Nacho ha sido testigo de que la joven ha subido a las stories de su Instagram un texto muy contundente sobre Arroyo. Texto que comienza así: “Voy a hacer un comentario, el primero y el último que hago sobre el paso de mi madre por este programa. Me parecen muy fuertes los golpes bajos de este hombre”.

“A ti te puede caer mejor o mejor una persona, como es el caso de que a ella no le caiga bien Israel por sus razones. De ahí a que este señor diga esas cosas de mi madre por detrás, ¿para qué? ¿Qué hay que levantarla con una grúa de qué?”.

A esto ha añadido: “Mira, por favor, no entiendo esta desesperación de crear contenido metiéndose con los demás gratuitamente, simplemente por rellenar silencio. Es que os puedo adelantar el siguiente programa sin que lo tengáis que ver. Se le va a decir de todo a ella por no hacer el 'baile' con una persona que no la trata bien y este hombre no va a dejar de ponerla fina”.

“Repito, una cosa es que alguien no te caiga bien y simplemente pasar de esa persona”.

En este punto, Palau ha visto que su exsobrina no ha dudado en volver a incidir en el comportamiento del compañero de encierro de Lucía. Lo ha hecho exponiendo: “Israel ha llamado a mi madre despectivamente: amargada, sor no sé qué, sor no sé cuántos, que si hay que levantarla con una grúa, que no hace más que cortar...”.

“Una verdadera vergüenza de contenido por parte de esta persona a costa del resto”.

El artista ha visto además que el enfado de Palito ha generado todo tipo de comentarios en redes. Por un lado, hay quienes la respaldan con mensajes como “Que lo diga justamente Israel, que no hace nada y que protesta por todo”.

Por otro, existen seguidores del formato que se han posicionado en contra de la joven. Lo han hecho con tuits como “Lucía se ha hecho la dueña de la cocina y se porta mal con él” y “Tu madre tampoco se queda corta con otros compañeros”.

