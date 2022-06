La mujer del vídeo íntimo de Santi Millán toma una dolorosa determinación

Santi Millán se ha convertido en protagonista involuntario del día debido a la filtración de un vídeo suyo de contenido subido de tono.

No se sabe si ha sido víctima de un hackeo de su teléfono móvil o qué puede haber pasado. Lo cierto es que este material privado del presentador ha corrido como la pólvora por Internet.

El vídeo, retirado ya de casi todas las redes sociales y plataformas por los que se ha distribuido, no deja nada para la imaginación. Lo más grave del asunto es que se trata de un vídeo privado difundido sin consentimiento, lo que constituye un delito.

| Instagram @rosaolucha

Así se ha pronunciado el mismo Millán en ABC. "No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito. Yo no entiendo de leyes ni demás, así que no voy a comentar".

Rápidamente viene a la mente el caso de Olvido Hormigos de hace unos años, cuando vivió una situación similar. En esta ocasión, se ve a Millán en la cama con una mujer rubia, que no es su pareja, Rosa Olucha.

Santi Millán y Rosa Olucha están casados desde 2009, aunque son pareja desde hace más de 20. Tienen dos hijos adolescentes, Marc y Ruth y Santi ha presumido de familia unida y estable en varios momentos de su vida. Tanto él como Rosa, que es directora de televisión, han hecho gala de una solidez familiar y matrimonial que ahora podría saltar por los aires.

Aquí pueden empezar la segunda vertiente de los problemas, pues probablemente se trate de una supuesta infidelidad del presentador a su esposa. Los interrogantes se acumulan. ¿Por qué grabó un vídeo como este si se trata de una supuesta relación extramatrimonial? ¿Cómo ha llegado a hacerse público el vídeo? ¿Quién es la chica que está con Santi en la cama?

Santi Millán y el vídeo que nadie conocía

Santi Millán está preocupado por lo que se le viene encima, aunque aparentemente, las aguas todavía andan calmadas en su casa. Rosa ha colgado un par de stories esta mañana, uno con unas orquídeas y otro mientras se lavaba su vehículo.

Rosa (la mujer rubia en primer plano, abajo a la izquierda en la siguiente foto) cuenta con una ajetreada vida social y es muy activa en redes sociales:

Por su parte Santi, está inmerso en la grabación de Got Talent y ha preferido seguir centrado en su trabajo.

La chica rubia que supuestamente aparece con él en el vídeo ha cerrado sus redes sociales. Se especula con varios nombres, aunque el que cobra más fuerza es el de una chica, que tiene pareja también y que formaría parte del círculo de amistades de Rosa Olucha.

De momento, nadie ha tomado ninguna determinación al respecto. Probablemente la pareja espera que amaine la tormenta para hablar de lo ocurrido y tomar algún tipo de medida, que también podría ser la de seguir adelante como si nada.

Los comentarios y reacciones a la publicación del vídeo se cuentan por centenares en las redes sociales. Los memes tampoco han tardado en aparecer. Parece que sería un vídeo antiguo, según algunos internautas que consideran que Santi está mucho más joven que en la actualidad.

Sin embargo, lleva con Olucha más de 20 años por lo que serían ya pareja cuando se grabó. Tampoco se sabe si fue en algún momento en que la pareja estuviera pasando una crisis o se hubiera dado algún tiempo.

El delito que ha denunciado Santi Millán

Millán, que actualmente tiene 53 años está conmocionado por estos hechos que ya ha calificado de delito. De hecho, publicar el vídeo es delito y también lo es compartirlo y hacerlo circular en redes, chats públicos o privados o grupos de Whatsapp. El Código Penal lo tipifica específicamente com un delito de revelación de secretos.