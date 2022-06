La mujer de Víctor Janeiro se va de la lengua y cuenta el lío familiar con el bebé

Hugo Janeiro Campanario ha traído la polémica nada más nacer. Era de esperar que el día que viniese al mundo el hijo de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, saltase por los aires todo el secretismo de las últimas semanas.

Así ha sido, pese a los esfuerzos por el diestro y su mujer de preservar la calma y la discreción. Según se dice, toda precaución es poca para preservar la exclusiva que veremos el próximo miércoles o el siguiente en la revista ¡Hola!

Son muchos los periodistas que ya están recabando información sobre todo lo que está pasando alrededor de este nacimiento. A las puertas del hospital donde sigue ingresada María José Campanario, se analizan con lupa las entradas y salidas de familiares.

Una de las primeras en acudir a conocer al pequeño Hugo ha sido Beatriz Trapote. La mujer de Víctor Janeiro, junto a su hijo Víctor, acudía a las pocas horas del nacimiento para felicitar a la pareja.

Beatriz Trapote, como periodista, sabe que tratar bien a la prensa y atenderles es clave para que hablen bien de una. Así lo hizo a la entrada y a la salida del hospital, confirmando lo básico. Madre e hijo están bien, todo ha ido perfecto, toda la familia está informada y "cuando salgan os atenderán ellos".

Sus declaraciones han salido en todos los medios y Beatriz se ha marcado un buen tanto con los medios de comunicación. Sin embargo, en Sálvame han destapado el lío familiar que Beatriz no ha contado frente a las cámaras.

La mujer de Víctor Janeiro, "muy molesta" con la hija de Jesulín

Beatriz Trapote ha mostrado la mejor de sus sonrisas frente a la cámara. "Bien, fenomenal, perfecto, maravilloso" son las palabras preferidas de la cuñada de María José Campanario, pese a que según Kiko Hernández, la realidad es otra.

Según el colaborador de Sálvame, "Beatriz Trapote está muy molesta y está siendo muy falsa". Según él, Trapote está muy molesta "con María José Campanario, con Jesulín y sobre todo con Juls porque Beatriz tiene una hija de un año y medio a la que todavía no ha ido a ver Juls".

Kiko, que no se anda con miramientos, afirma que "ellos pierden el trasero para ir a ver a los nuevos hijos, a una comunión, a una boda, pero que ni siquiera se han dignado a ir a ver a su hija".

La pequeña Brenda, hija de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote, nació el 10 de marzo de 2021. Según Kiko, "Trapote no me lo ha dicho a mí directamente, que no tenemos relación. Yo lo sé por gente que lo ha escuchado y está que echa las muelas".

Antonio Montero daba veracidad a las palabras de Kiko asegurando que "cuando nació la niña de Víctor, tardaron bastante en ir a verla" y María Patiño lo relacionaba rápidamente con el hecho de que Víctor no fuese de los primeros en visitar a su hermano para conocer a su sobrina.

La visita de Beatriz Trapote "para que le pille la prensa"

En Sálvame han visto una doble intención de la mujer de Víctor en su visita al hospital. Laura Fa se preguntaba: "¿La Trapote a qué va, para que nadie le pueda echar en cara nada o porque le apetece ir? Es que es una relación hipócrita entre familiares que tampoco entiendo"

Kiko, demoledor, afirmó que "La Trapote va para que le pille la prensa". Carmen Borrego puso la guinda al pastel con su acertada reflexión.

"No ir a ver a un primo hermano y no conocerlo en un año es una cosa muy fea, pero que Julia en 48 horas no conozca a su hermano porque se está sacando el carné de conducir, ¿dónde lo dejamos?

Ahora, todas las miradas están puestas en la sobrina de Víctor Janeiro. ¿Cuánto tiempo más tardará Julia Janeiro en ir al hospital y dar la bienvenida a su hermanito Hugo?