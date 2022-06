La mujer que ha roto el matrimonio entre Shakira y Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué son una de las parejas más populares a nivel mundial. Ella es uno de los iconos musicales del mundo latino desde hace décadas. Piqué, jugador del Barça, es también muy popular en el mundo del fútbol.

Ahora su equipo está en horas muy bajas, pero los históricos logros del equipo catalán, le han situado en el olimpo de los jugadores mejor pagados del mundo. Desde que surgiera su historia de amor, hace ya más de 12 años, se han convertido en una de las parejas famosas más sólidas y duraderas.

Los rumores de crisis entre ellos han sido recurrentes a lo largo de todo este tiempo. Han tenido dos hijos, Sasha y Milan y momentos realmente complicados en los que se daba a la relación por finiquitada. No obstante, siempre han logrado superar sus baches.

Ellos nunca han confirmado ni las crisis, ni las supuestas reconciliaciones. Más bien han mantenido su vida personal al margen y han centrado su dimensión pública en sus trabajos. Ella en cantar, él en jugar al fútbol y en sus negocios deportivos, últimamente también tocados por el escándalo.

Ahora la cosa es diferente, ya que esta vez parece que sí habría serios indicios de que Shakira y Piqué podrían haber puesto punto y final a su vida en común.

Gerard Piqué habría abandonado el domicilio conyugal

Shakira acaba de lanzar una canción que está triunfando y se titula Te felicito. La colombiana acostumbra a lanzar mensajes con las letras de sus temas y, si nos fiamos de eso, aquí no hay lugar a dudas.

Me di cuenta que lo tuyo es falso, no me digas que lo sientes, te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show.

Es solo un fragmento de esta canción que, de referirse a Piqué, deja bien claro que la crisis entre ellos es seria y que quizá no hay vuelta atrás.

Así lo sostienen las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa, a raíz de una noticia publicada en El Periódico. Por lo visto, Gerard ya habría abandonado el hogar conyugal y estaría viviendo en su piso de soltero. De hecho, este piso fue el que puso sobre la pista a la prensa de que ambos mantenían una relación al principio.

"Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar"

Laura Fa, citando a sus fuentes lo explica sin tapujos: "Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar". Con esta contundencia confirma que hay crisis y gorda. En estos momentos, el futbolista pasa más tiempos (y noches) en su piso que en el domicilio familiar y habría una tercera persona, según estas periodistas catalanas.

Fa sigue dando información y asegura que "Pique sale mucho con su compañero del Barça Riqui Puig y, en palabras de sus compañeros, está desatado", siendo habitual de dos discotecas de Barcelona.

La pareja de Shakira aprovecha ahora que el Barça está en horas muy bajas y que el nivel de exigencia, acabada la temporada es bajo, para divertirse sin control. Las periodistas que han revelado toda esta información aseguran que las agencias están 24 horas de guardia para saber quien es la mujer a la que se relaciona con Gerard.

Más pistas sobre el tema: la última foto de Piqué en las redes sociales de Shakira es de marzo y ella se ha ido dos veces de vacaciones sola con sus hijos a Ibiza. Entre la prensa deportiva también destacan que es habitual ver a Piqué de fiesta hasta altas horas de la madrugada.

Esta "vida de soltero" no cuadra con una vida familiar y llevando a los niños al colegio por la mañana, como hacían habitualmente antes de la crisis.