La mujer de Manuel Díaz reconoce que las quejas empezaron hace años y toma la decisión

Virginia Troconis, la mujer de Manuel Díaz El Cordobés, ha empezado una nueva vida con un proyecto profesional que ha sorprendido a muchos.

El caso es que la venezolana se ha abierto en canal para hablar de cuestiones personales y profesionales. Y ha confesado cómo ha sido su debut como escritora después de lanzarse al mundo editorial con el libro Comida, vamos a llevarnos bien.

| Instagram

Troconis, a sus 42 años, está pletórica y, después de dejar su vida anterior tras conocer a El Cordobés, vive una etapa espléndida. No esconde que probar nuevos retos ha sido una de las maneras de realizarse, tal y como ha contado en un conocido medio digital.

Virginia arranca un nuevo proyecto que le ilusiona como nunca

Sobre esta aventura editorial, Virginia Troconis está acompañada por Pablo Ojeda, que se trata de uno de los dietistas más conocidos a nivel nacional. Además, Ojeda es miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad.

| Europa Press

Para Virgnia Troconis, este es "un proyecto bonito e ilusionante. Nace en la pandemia, cuando empecé a hacer directos compartiendo mis recetas y a la gente le encantaba. Un día hice uno a dúo con Pablo que funcionó muy bien y él me planteó plasmarlo todo en un libro".

"Nuestra idea era responder preguntas y romper varios mitos sobre la alimentación. Él de manera técnica y profesional, y yo desde mi punto de vista personal, desde lo que yo hago en mi día a día".

La mujer de 'El Cordobés' publica un libro y desvela lo que el torero no quería

Además, no esconde la rutina que lleva día a día. "He conseguido evolucionar, madurar y entender la relación con la comida como lo que es".

"Yo me permito todo, no tengo nada prohibido, trato de llevar una alimentación saludable y hago deporte, que es algo fundamental en mi vida. He encontrado ese balance entre lo que como y lo que quemo", confiesa.

| Europa Press

Y es que no oculta que la imagen es un tema que le importa mucho en su vida. "Claro que me importa. Por eso, hago ciertos sacrificios, que todo no es genética. Y, en cuanto a los tratamientos, no hay nada mágico, pero me encanta cuidarme porque me gusta cómo me veo, pero no soy una obsesionada del físico", expresa.

Sobre cómo llevan sus hijos y su marido estas rutinas saludables alimentarias, aclara que "en los adolescentes es muy importante reforzarle las cosas positivas. Que entiendan que somos lo que comemos, que nuestro cuerpo es nuestro templo. Que es el único que tenemos y que nos va a durar toda la vida, pero eso sí, en mi casa hay de todo, no prohíbo nada".

Las quejas de Manuel Díaz que, por fin, acaban saliendo a la luz

Eso sí, Manuel Díaz El Cordobés tiene más problemas a la hora de llevar a cabo esta alimentación. "Bueno, él se queja, pero lo lleva muy bien. No le impongo nada, nosotros nos adaptamos, nos complementamos, porque llevamos 20 años juntos", confiesa Troconis.

Sobre estas dos décadas de amor junto a El Cordobés, Virginia Troconis abre su corazón y se sincera como nunca. "Disfrutamos muchísimo los dos juntos y nos apoyamos siempre. ¡Qué bonito es que pasados 20 años disfrutemos del triunfo de los dos!", exclama.

"Cuando yo he tenido que estar a la sombra, he estado, y cuando él me ha tenido que apoyar, lo ha hecho. Somos un equipo, vamos hacia el mismo camino y, ahora que nuestros hijos son mayores, podemos dedicarnos quizá un poco más tiempo como pareja", concluye.