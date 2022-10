La mujer de Joaquín Sánchez sabe que él no quiere seguir porque no está satisfecho

Joaquín Sánchez ha vuelto a ser el protagonista de la noche del miércoles en la segunda entrega de Joaquín, el novato. Nos referimos al programa de Antena 3 que ha contado con el futbolista bético para dar lo mejor de sí cada semana junto a sus variopintos invitados.

El primero de ellos fue el chef Dabiz Muñoz. En esta segunda entrega, la invitada ha sido la hija de Lola Flores, Rosario Flores. El cometido de la artista era nada más y nada menos que intentar que la estrella del Betis intentase cantar.

Joaquín Sánchez vuelve a dar espectáculo en El Novato

Lo cierto es que la hija de 'La Faraona' ha hablado largo y tendido sobre su familia, sus hijos y la fama. Durante la extensa conversación con Joaquín, Rosario le ha podido sonsacar alguno de los secretos que este tenía mejor guardados.

El caso es que la charla ha comenzado versando sobre el mundo de la fama y cómo les ha cambiado la vida. Rosario le confesó a Joaquín que desde muy joven era famosa, pero siempre ha declarado que ha sido libre a pesar de todo.

"Llevo toda mi vida siendo famosa y yo soy libre. Nunca me he movido por dinero ni por interés y eso te da una felicidad en la vida...", ha sostenido Rosario, que ha derivado en la siguiente reflexión del bético.

La mujer de Joaquín se queda perpleja tras saber lo que ha rechazado

Joaquín ha empezado diciendo que "siempre me he movido por mi felicidad y la de los míos. He tenido la oportunidad de jugar en grandes equipos ganando el doble y el triple, pero no iba a ser feliz", decía.

"Siempre he ido donde iba a estar a gusto y feliz. He tenido la oportunidad de crecer como futbolista, pero no he querido porque no me veía", ha confesado el futbolista.

Además, no ha tenido reparos en exponer cómo ha llevado ser tan poderoso económicamente. "Empiezas a ganar dinero muy joven y se te puede ir la cabeza. No te voy a decir que me creía el rey del mambo, pero tuve una época que sí me creía que era Michael Jackson", decía entre risas.

"Siempre estuve pegado a mi familia, somos muchos hermanos y al poco tiempo conocí a mi mujer y tenía una base, pero es muy difícil. Te ves con fama, viviendo la vida, con el bolsillo lleno, un coche y rodeado de chavalas y es normal...", ha proseguido Joaquín.

En un momento dado, este le ha cuestionado a Rosario si ha ganado mucho dinero. "En el fútbol se publica lo que ganamos, los traspasos... Pero los artistas no", le preguntaba Sánchez.

Rosario se abre en canal ante la mirada atónita de Joaquín

La cantante se ha sincerado como nunca y ha expuesto la realidad de los artistas. "Parece que ganamos mucho pero no. De lo que ganamos dinero es de los conciertos, porque de los discos apenas se gana dinero. De tu caché te queda menos de la cuarta parte porque pagas viajes, músicos, técnicos, hoteles, todo...", ha confesado.

| GTRES

Rosario ha sido muy sincera con el futbolista del Betis y ante todo le da "gracias a la vida. Gracias porque estoy sana, mis hijos son sanos, dentro de la tragedia que viví la vida se ha portado conmigo...".

"Viví mi éxito con mi hermano Antonio y mis padres vieron el éxito de sus hijos. Y ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida", ha desvelado en el programa de ayer.

"Cuánto he dejado a mis niños pequeños, cuántos aviones he cogido... Más de dos meses fuera no lo he aguantado. Mis hijos llevan la fama bien porque no les conoce nadie", finalizaba su confesión.