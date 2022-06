La mujer de Ion Aramendi recibe un mensaje urgente en la recta final de su embarazo

Ion Aramendi se ha convertido en uno de los rostros más respetados de Telecinco y el público ha exigido que no desaparezca de la cadena. Según publica una conocida revista, el proyecto que presenta Sonsoles Ónega después de Sálvame ha pasado a mejor vida. Ya son las 8 dejará de emitirse y cabe la posibilidad de que el vasco conduzca un espacio en dicha franja horaria.

Ion Aramendi le ha explicado a su esposa que los rumores son ciertos, aunque todavía no hay nada confirmado de forma oficial. Es un secreto a voces que circula por los pasillos de Telecinco, pero la cadena no ha emitido ningún comunicado contando lo que sucede. María Amores ha recibido el mensaje definitivo: su marido podría convertirse en el presentador más importante del momento.

| Telecinco

Aramendi ha tomado las riendas de Conexión Honduras, un programa que debate los últimos contenidos de Supervivientes. No ha tardado en conquistar a los espectadores, quienes están encantados con la forma de trabajar del comunicador. En el terreno personal también atraviesa un buen momento, pues está esperando a su tercera hija.

María Amores está en la etapa final de su embarazo e informa puntualmente a sus seguidores de las novedades que hay en su vida. No puede contar nada del nuevo proyecto de su esposo, pues Telecinco quiere sorprender haciendo un anuncio por todo lo alto. El programa de Sonsoles Ónega no encaja en la parrilla y todo hace pensar que Aramendi solucionará este problema.

Ion empezó su trayectoria televisiva en Sálvame, ejercía de reportero y sus vídeos eran uno de los contenidos más vistos del espacio. Enseguida llamó la atención de los altos cargos y le llamaron para presentar un formato propio. Aceptó y abandonó Mediaset por la puerta grande, por eso no ha tenido ningún inconveniente cuando ha decidido regresar.

Ion Aramendi descubre que los rumores son ciertos

Ion sabe mejor que nadie cómo funciona la televisión y ningún director consiente que un programa esté en antena si no atrae a los espectadores. Sonsoles Ónega no ha conseguido convencer a la audiencia y era un secreto a voces que iba a terminar siendo sustituida. El portal El Televisero asegura que el vasco podría ocupar su lugar, aunque él prefiere no pronunciarse.

| Instagram: sraamores

Aramendi se ha dado cuenta de que los rumores no eran infundados y de que tiene muchas posibilidades de tener un nuevo programa en Mediaset. Ya ha hablado con su mujer, quien también se dedica al mundo de la comunicación. Sin embargo, ella es mucho más discreta porque no se siente cómoda ocupando las portadas de las revistas.

El presentador concedió una entrevista para destapar su historia de amor y explicó que se habían conocido mientras estudiaban en la universidad. “Yo repetí el primer curso y ella estaba un año por encima y siempre me pareció guapa y atractiva. Los dos trabajábamos como camareros en bares diferentes y una vez le pedí el teléfono, pero nunca me contestó”.

Ion Aramendi está deseando ver al bebé

Ion ha salido beneficiado de los cambios que están surgiendo en Telecinco, cada vez tiene más peso en la cadena y está en más proyectos. Su carrera atraviesa una buena racha, pero no dejará que la falta de tiempo le impida disfrutar de sus hijos. Está deseando conocer al nuevo bebé y el momento cada vez está más cerca de hacerse realidad.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

María Amores ha recibido el aviso de la prensa: ya conocen el secreto profesional de su marido. Sin embargo, ella sabe lo que tiene que hacer y en ningún momento entrará a confirmar ni desmentir la historia. La verdad terminará saliendo a la luz, pero deben ser prudentes hasta que el anuncio se haga de forma oficial.