La mujer de Diego Arrabal se queda sin palabras al oír los gritos en su casa

La mujer de Diego Arrabal está muy preocupada. Y es que, desde que el paparazzi fue despedido de Viva la vida, se ha convertido en una persona totalmente diferente.

Hace unas semanas, el excolaborador de Telecinco aseguró que su salida de la cadena fue algo que no esperaba. "No me esperaba algo así, fue de improviso. Me quedé de piedra", aseguró el fotógrafo. "Les felicito por haber jodido a mi familia".

| Telecinco

Ahora, y después de arremeter con dureza contra los directores de La Fábrica de la Tele, Diego Arrabal ha vuelto a la carga, pero, en esta ocasión, su víctima ha sido una de sus antiguas compañeras de plató.

El fotógrafo ha querido contar cómo consiguió unas de las instantáneas que va a dar mucho de qué hablar durante los próximos días.

Diego Arrabal ataca a una de sus excompañeras

Diego Arrabal ha vuelto a la carga en su canal de YouTube después de que su conocida agencia de noticias consiguiera una comprometida imagen de una de sus excompañeras de trabajo.

Hace unos días, el paparazzi le vendió a la revista Semana unas sorprendentes fotografías de la escapada de Carmen Borrego a Canarias. En ellas se puede ver a la colaboradora de Sálvame comprando un bolso en uno de los puestos ambulantes de su destino vacacional.

| Mediaset

Según se puede ver en las fotografías, la colaboradora de Telecinco adquirió este artículo por un precio muy inferior al que tiene en el mercado. Y es que, la televisiva se habría ahorrado más de 900 euros, ya que tan solo pagó 30 por este complemento.

Después de que la revista publicara este contenido, fue el propio Diego Arrabal el que quiso compartirlo con todos sus seguidores en su canal de YouTube.

"El top manta, es decir, la conducta consistente en comprar productos falsificados en puestos de venta ambulantes, podría entenderse que constituye un delito de receptación", comenzó relatando el fotógrafo, para poner en situación a sus followers.

Diego Arrabal va a por todas

Diego Arrabal no está dispuesto a que su profesionalidad se ponga en entredicho una vez más. Y es que, tras hacerse públicas estas instantáneas, la hija de María Teresa Campos no tardó en salir públicamente a desmentir la información que acababa de publicar esta conocida cabecera española.

Carmen Borrego acudió al plató de Sálvame donde negó rotundamente que este acontecimiento se haya producido. Además, aprovechó para cuestionar la credibilidad tanto del paparazzo como de la propia cabecera.

Como era de esperar, Diego Arrabal no ha tardado en acudir a su canal de YouTube para arremeter duramente contra la suegra del momento.

| Youtube

"¿Cómo tienes tanta mala leche para decir que eso es mentira? Y de dejar por mentiroso, ya no solo a mí, sino a una revista y a una agencia de prensa, porque estás jugando con la credibilidad", comenzó diciendo el marbellí.

Diego Arrabal ha aprovechado la ocasión para recordarle a su excompañera un dato muy importante. "Sabes que tengo el vídeo de cuando se hicieron las fotos tuyas comprando ese bolso de imitación".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Pero, lejos de terminar con la polémica, la mujer del comunicador ha tenido que escuchar el duro mensaje que su marido le ha enviado a la hermana de Terelu Campos.

"Tú te crees que esto es un juego y que aquí te vamos a reír las gracias... Ya me tienes hasta los mismísimos. Yo intento no hacer sangre con lo tuyo, pero todo esto me da entre pena y asco, porque tú sabes mejor que nadie como funciona este negocio".