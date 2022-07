La mujer de Chelo García-Cortés, en peligro por un accidente que ha provocado dolor

Chelo García-Cortés es una de las periodistas más respetadas de la prensa del corazón y cuenta con el respaldo de todos sus compañeros. Está atravesando una etapa delicada porque su esposa ha sufrido un incidente que ha terminado de la peor forma posible. Marta Roca, así se llama la pareja de la colaboradora, está en peligro porque todo el mundo quiere saberlo todo de ella.

Chelo García-Cortés ha intentado proteger a Marta, pero sus obligaciones económicas le obligaron a posar con ella en una revista. Según han contado en Sálvame, la tertuliana tiene una deuda importante con Hacienda y ha estado perdida durante mucho tiempo. Afortunadamente la situación está controlada, aunque sigue habiendo mucho en juego.

Chelo tiene una formidable vivienda en Cataluña, justo en la orilla de una de las mejores playas, aunque no quiere venderla. Sabe que sería una forma de solucionar sus problemas, pero se niega a deshacerse de su patrimonio. Marta Roca ha atravesado circunstancias muy delicadas y se ha refugiado dentro de esta casa, por eso es tan importante para ellas conservarla.

Chelo lleva un tiempo apartada de la pequeña pantalla porque sufrió una caída en el plató de Sálvame y se rompió el radio. Ahora es su esposa la que tiene que resolver un asunto médico: ha tenido un accidente y no puede moverse con soltura. La revista Diez Minutos ha publicado en su portada unas fotos que demuestran que Marta está dolorida.

La periodista ha hablado de Marta Roca en alguna ocasión, pero suele ser muy prudente porque no quiere que nada le haga daño. No había contado nada de este altercado para salvaguardarla de las miradas curiosas, pero el secreto ha visto la luz. Todo hace pensar que las cámaras de Sálvame se trasladarán hasta la vivienda de la tertuliana para saber más información.

Chelo García-Cortés, en apuros por Hacienda

Chelo ha generado mucha controversia en Telecinco porque algunos de sus compañeros, como Laura Fa, le han señalado públicamente. Aseguran que tiene edad de jubilarse y que no se siente cómoda en Sálvame, pero sigue porque no tiene más remedio. Debe mucho dinero a Hacienda y la única forma de sanear sus cuentas es colaborando con Jorge Javier Vázquez.

García-Cortés ha dejado claro que continúa en televisión porque adora el medio, pues tiene otra forma de olvidarse de su deuda. Podría vender su vivienda e instalarse en otra más pequeña, pero prefiere seguir ejerciendo porque adora la profesión. Es cierto que en Sálvame se generan situaciones que le parecen incómodas, aunque no habrá nada que le haga renunciar a su puesto.

La exclusiva que publica Diez Minutos ha causado mucho dolor en la pareja porque ninguna es amiga del escándalo. Quieren llevar una vida tranquila, a pesar de que ambas han participado en el negocio del corazón cuando se han visto necesitadas. El asunto de Hacienda está controlado y ya no dependen de la prensa, por eso no quieren ser objetivo de ningún paparazzi.

Chelo García-Cortés prefiere no trabajar

Chelo ha desaparecido de Telecinco y nadie entiende el motivo, pues su problema no es incompatible con sus obligaciones laborales. Cabe la posibilidad de que no quiera trasladarse a Madrid porque debe cuidar de su esposa. Marta no puede moverse con independencia, aunque nadie sabe exactamente qué le ha pasado ni cómo ha sido el accidente.

García-Cortés está muy enamorada y no permitirá que ningún trabajo le distraiga de su verdadera pasión: disfrutar de su pareja. Ella también es periodista, aunque ha llevado su carrera en la sombra y hasta hace poco era una persona anónima.