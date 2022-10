La mujer de Carlos Sobera confirma que el amor se ha acabado por una posible amante

Carlos Sobera no se puede creer lo que ha pasado. Y es que, después de pregonar su amor a los cuatro vientos, su mujer sabe que la relación se ha terminado para siempre tras conocer los últimos rumores que han salido a la luz.

Pesadilla en el Paraíso está llegando al ecuador y la tensión dentro de la granja más famosa de Telecinco no deja de aumentar. Este domingo 16 de octubre, uno de sus concursantes ha vivido una auténtica decepción en pleno directo.

| Telecinco

Después de casi dos meses de concurso, algunos de los participantes de este nuevo reality de Telecinco han recibido la visita de sus familiares, pero Carlos Sobera se ha quedado sin palabras después de conocer que la pareja sentimental de Juan Alfonso Milán ha declinado la invitación.

Y es que, después de todos los rumores que han salido a la luz sobre la vida del modelo, Paloma González ha dejado muy claro que no quiere seguir con su relación.

Carlos Sobera lamenta que las cosas hayan terminado así

Carlos Sobera se ha quedado sin palabras al presenciar en directo la ruptura de la relación entre Juan Alfonso Milán y Paloma González.

Durante la emisión del debate de Pesadilla en el Paraíso, Lara Álvarez le ha dado una muy mala noticia al granjero. Y es que, a pesar de que la organización le ha propuesto darle una sorpresa al modelo, la estilista ha decidido declinar la invitación.

| Mediaset

"Me ha costado estar separado de Paloma, mucho, la tengo muy presente. Fue nuestro aniversario hace poco y este tema me ha costado llevarlo cada día más. Siento la cabeza fuera y tengo ganas de estar a su lado", ha asegurado Juan, antes de conocer la decisión de su ya expareja.

"Entré queriendo a Paloma, la amo. Aquí se multiplica por mil los sentimientos. La amaba con locura, pero ya es más allá", ha asegurado el concursante, dejando a Carlos Sobera totalmente conmocionado.

Tras escuchar estas sentidas palabras del parisino, Paloma González ha decidido entrar telefónicamente al programa para darle las explicaciones pertinentes al concursante.

"No quería entrar y estoy haciendo esto. Quiero que estés tranquilo y no quiero que sufras. Cuando salgas, tengo una conversación pendiente contigo", le ha asegurado la estilista, antes de confirmar que "estando tú ahí dentro me he enterado de cosas".

Nada más escuchar las explicaciones del amor de su vida, el granjero ha intentado por todos los medios salvar su relación. "Perdón por estar tanto lejos de ti, el amor es estar cerca. Puedes estar mal, yo también sufro desde que me fui a este programa, te quiero, nunca te he mentido".

Y, aunque Juan ha dejado claro delante de Carlos Sobera y de toda la audiencia de Telecinco que está profundamente enamorado de ella, no ha sido capaz de solucionar el problema. "Sé maduro, estas cosas se hablan fuera. Si me tienes un poco de cariño, déjame colgar. No es algo que se hable delante de toda España".

Pero lejos de darse por vencido, Juan Alfonso Milán le ha pedido a su expareja que le diga "algo bonito" para poder afrontar su nominación de la mejor manera posible. "Si después de lo que me he enterado estoy haciendo esto, es mucho más bonito que mil palabras", le ha respondido Paloma.

| Instagram @juan_milan

Tras esta conexión, y después de conocer que su ex se ha enterado de una gran mentira acerca de su vida, el granjero le ha asegurado a Carlos Sobera que no tiene ni idea de a qué se refiere.

"Ella se ha enterado de que tenías una doble vida con una compañera de trabajo tuya, una modelo y ella tiene pruebas. Te ha dejado, ha borrado vuestras fotos y está muy dolida", ha asegurado Nagore Robles, despejando todas las dudas.

"Yo no he tenido una doble vida con una modelo. Ella y yo cuando hemos vuelto, hemos separado los problemas y de lo que tenía miedo es que haya gente que intente meter cizaña. Cuando eres una persona mediática, eso es lo que te puede pasar", ha aclarado el concursante en directo.