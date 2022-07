Ya se conocen los motivos reales de la traición de Sonsoles Ónega a Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana todavía no se recupera del varapalo que ha supuesto para ella y para su empresa la marcha de Sonsoles Ónega a la competencia.

Un día, hace muchos años, ella también lo hizo, al revés. Se marchó de Antena 3 para convertirse en la reina de las mañanas de Telecinco. No obstante, Ana Rosa afronta un momento crucial en su vida y en su profesión, por lo que este golpe inesperado la ha dejado muy tocada.

Sonsoles se despedía de Unicorn Content sin aviso previo y sin posibilidad de negociar nada. Algo que muchos en la cadena han calificado de traición en toda regla. Según publica Lecturas, Sonsoles se encuentra muy dolida por la reacción de muchos de sus compañeros.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

No ha hecho ninguna declaración pública al respecto, tampoco Ana Rosa Quintana. En Unicorn han reaccionado muy rápido para tapar la crisis, tirando de Joaquín Prat y de segundas espadas de la casa que ahora cobran protagonismo.

Sonsoles no se va sola. Ha conseguido llevarse también a Patricia Lennon, hasta ahora directora de Ya es mediodía. Por si fuera poco, Marc Calderó, el chico que secunda a Sonsoles también abandona el barco y se va a TVE.

Desde la cadena de Fuencarral ven la operación como una traición que no esperaban y que les ha obligado a reaccionar muy rápido. No obstante, acaba de salir una información que demuestra que en una historia siempre hay dos caras y que no es oro todo lo que reluce.

Ana Rosa Quintana ya no puede tapar la letra pequeña de la traición

Ana Rosa Quintana se caracteriza por pagar muy bien a sus trabajadores. Quiere ser la mejor y para conseguir rodearse de un equipo plenamente solvente es consciente que tiene que invertir dinero.

Sin embargo, en el caso de Sonsoles Ónega las cosas eran distintas, como se acaba de saber ahora. Según fuentes cercanas a la hija de Fernando Ónega, en su caso no había ningún contrato blindado con la cadena. Otros compañeros sí lo tienen, formando parte de la plantilla de Mediaset, por lo que ella podía marcharse cuando quisiera.

Además, según Lecturas, Sonsoles tenía un contrato como de reportera de informativos con plus de pantalla. Pese a esto, llevaba ya cuatro años al frente de Ya es mediodía, además de haber trabajado como presentadora de La Casa Fuerte.

Según parece, Sonsoles habría reclamado a Ana Rosa y a Mediaset que se mejoraran sus condiciones de contrato, algo que se le negó en reiteradas ocasiones. Ante tales desplantes, la presentadora no quiso rechazar la propuesta de Antena 3. En Telecinco reaccionaron tarde y mal, pues únicamente le ofrecieron mejoras cuando supieron de su marcha

El gesto que Ana Rosa Quintana no entiende

Ana Rosa Quintana todavía no ha pisado los platós de Telecinco, desde que se ausentara a causa de su cáncer. Es por ello que le ha sorprendido ver que la foto de una sonriente Sonsoles todavía está colgada en los pasillos de la cadena. Llama la atención que esté al lado de la de Carlota Corredera, otra de las defenestradas por Mediaset y de la de Isabel Pantoja, que tampoco pisa la casa desde hace tiempo.

Más que probablemente, esta foto desaparecerá en breve, pues Sonsoles ya no anda por allí. Del mismo modo que Ana Rosa, está disfrutando de unas merecidas vacaciones, acompañada de su familia y amigos.

| Telecinco

Ana Rosa Quintana prepara temporada para empezar con todas las energías en septiembre. De momento, este fin de semana tiene ya su primer reto. Se estrena Ya es verano, el programa que sustituye Viva la vida y que Mediaset le ha encargado a ella organizar.