Mónica Naranjo asume que no volverá a tenerlo porque la otra lo está haciendo mejor

Mónica Naranjo se ha labrado una carrera en el mundo de la música desde que a los 20 años emigró a México. No obstante, su gran inquietud la ha llevado a desempeñarse en otras facetas. Así, en 2020 aterrizó en Mediaset para ponerse al frente de un novedoso formato de reality show: La Isla de las Tentaciones.

Esta primera edición fue un auténtico éxito para la cadena. Y, precisamente, Mónica Naranjo fue uno de los aspectos que hicieron icónicos al recién estrenado formato. Incluso la propia artista se encargó de grabar la sintonía de cabecera para el programa.

Sin embargo, solo pudimos disfrutarla durante esa primera temporada. Para la segunda edición, fue Sandra Barneda, uno de los rostros más conocidos de los realities de Telecinco, la encargada de recoger el testigo.

Sandra ya había sido la encargada de presentar los debates de la primera edición, por lo que fue una opción muy esperable. Ahora, en la recién estrenada quinta edición, todos los ojos están puestos en la presentadora y en los datos de audiencia.

La Isla de las Tentaciones 5 regresa con buenos datos

No es ningún secreto que Telecinco no está pasando por su mejor momento. Los estrenos de la cadena no dan la talla a lo que audiencia y respuesta del público se refiere. Sin embargo, aún hay luz al final del túnel, o eso parece.

En contraposición con lo que ha ocurrido con Pesadilla en El Paríso, Got Talent y En el nombre de Rocío, Sandra Barneda comienza la temporada con buenos datos.

En total, el primer programa de la isla ha contado con el apoyo de 1 613 000 espectadores y un 20,5% de cuota de pantalla. Por tanto, con o sin Mónica Naranjo, ha sido la opción líder de la noche. Eso sí, no es oro todo lo que reluce.

Y es que, a pesar del gran porcentaje que consiguió de cuota, ha sido el estreno menos seguido de las cinco ediciones. Dista mucho de los casi tres millones de espectadores que siguieron el primer programa presentado por Mónica Naranjo.

Por tanto, aquí se pueden hacer dos lecturas: una positiva y otra negativa. Positiva en cuanto a la situación actual de la cadena y negativa si lo comparamos con ediciones anteriores del propio reality show.

Los nuevos proyectos de Mónica Naranjo

A pesar de que Mónica Naranjo haya dejado La Isla de las Tentaciones, sigue muy ligada a la pequeña pantalla. Uno de los proyectos profesionales más ambiciosos en los que se embarcará próximamente es el Benidorm Fest.

El recién renovado Festival de Benidorm se estrenó en enero de este año catapultando a la fama a Chanel. En 2023, repetirá como preselección española para Eurovisión. Una de las novedades más fuertes con las que contará es la de Mónica Naranjo como su flamante presentadora.

Recordemos que las primeras galas estuvieron conducidas por un trío de infarto: Máximo Huerta, Alaska e Inés Hernand. Para la nueva edición, TVE ha decidido prescindir de los dos primeros y dejar al dúo formado por la cantante e Inés.

El Benidorm Fest fue un éxito en todos los sentidos, así que la responsabilidad de Mónica en este sentido es muy grande. La polifacética artista ha estado ligada a otros proyectos musicales en el pasado. Tu cara me suena, El número uno, Operación Triunfo y Mask Singer son buenos ejemplos.