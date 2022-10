Mónica Hoyos ya no calla y desvela el problema de la hija que tiene con Carlos Lozano

Mónica Hoyos está de promoción tras haber sido concursante en Pesadilla en el Paraíso. Fue la segunda expulsada tras la eliminación de Pipi Estrada, pero ahora acude a todos los debates en plató para comentar las jugadas de sus compañeros.

Hace pocos meses, concretamente el 12 de junio, Luna Lozano, cumplió la mayoría de edad. Antes, debido a ser menor, Mónica Hoyos y el padre de la chica intentaban no mezclarla en sus problemas y rencores de pareja separada.

Mónica Hoyos es una gran profesional, pero hubo una temporada en la que los dos recorrían platós de televisión sacando los platos sucios del otro. Sobre todo cuando él comenzó una relación sentimental con Miriam Saavedra, que Hoyos no aprobaba. Situación que provocaba que ambos se hicieran daño y que también se lo hicieran a Luna.

Sin embargo, ahora parecen llevarse mejor. Pocos días antes de que Mónica Hoyos ingresase en el concurso, los tres cenaron juntos, según compartió su hija en una historia de Instagram.

Ahora, con la mayoría de edad cumplida, uno de los dos ha decidido contar toda la verdad.

Mónica Hoyos y su relación con Luna Lozano

El ex de Mónica está en su mejor momento. El presentador acaba de cumplir los 60 años y entre otros titulares ha dicho que no está abierto al amor, dado que su amor más grande es el de su hija.

"Ser padre me cambió la vida", explica. Cuando Luna nació en 2004 la pareja llevaba cinco años junta. Tres años más tarde, en el 2007, decidieron separarse.

El presentador ha contado que ha sido dura la paternidad, aunque también ha sido lo mejor que le ha pasado. "Desde que mi niña era bebé me quedé con ella porque Mónica se fue a trabajar a Perú", país en el que nació la colaboradora de televisión.

Ahora Luna Lozano no convive con ninguno de los dos. Se ha marchado de España para emprender su propio camino en Inglaterra, país en el que ha decidido estudiar la carrera de ciencias políticas. Su padre le ha acompañado en este viaje para dejarla en la universidad, lugar en la que le ha dado un par de consejos.

¿Seguirá Luna los pasos de Mónica Hoyos y se dedicará a la televisión?

Sus padres están muy orgullosos de ella, aunque a Mónica Hoyos, según cuenta su ex, le hubiera gustado que se quedara en España y se dedicara al mundo de la televisión.

Carlos, por su parte, no le gustaría que entrara en ese mundillo, aunque reconoce que "es ella la que tiene que decidir". " Le he dicho que no se despiste porque tiempo para salir en la tele siempre va a tener".

Lozano ha dado una de sus entrevistas más exclusivas hablando de su hija en Lecturas. También le ha confesado que le gustaría que se formase en el extranjero, como él lo hizo cuando era joven.

"Considero que es mejor que ella estudie fuera de España porque a mí me fue muy bien. Cuando triunfas fuera, luego te ponen una alfombra roja aquí y te valoran", contó después de su trayectoria profesional vivida en España.

Luna, por su parte, también habló con la revista ¡Hola! cuando cumplió los 18. En la misma contaba que le encanta debatir, motivo por el que no descartaría dedicarse a la política en un futuro.

Además, reconoció que ya había participado en el Modelo de Parlamento Europeo que se encuentra en Países Bajos. Pero no solo eso, también contó que había recibido algunas ofertas para participar en sesiones parlamentarias fuera del país.