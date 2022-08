Mónica Hoyos deja de disimular sobre el embarazo que casi nadie sabía

Mónica Hoyos ya no puede ocultar más lo que ha pasado con uno de los embarazos que nadie conocía. Y es que, a pesar de ser un secreto, todo apunta a que la televisiva estaba al tanto de lo que le sucedió a una de las personas más relevantes de su vida.

En los últimos días, la madre de Luna se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de Mediaset España. Después de varios meses apartada del foco mediático, este grupo audiovisual ha conseguido lo que parecía imposible.

Después de una larga negociación, la empresa de Fuencarral ha conseguido que Mónica Hoyos regrese a la pequeña pantalla como una de las concursantes del nuevo reality de Telecinco, Pesadilla en el paraíso.

La ex de Carlos Lozano tendrá la oportunidad de compartir experiencia con otros grandes rostros de la cadena como Pipi Estrada, Omar Sánchez, Gloria Camila, Víctor Janeiro o Steisy, entre otros.

Ahora, y a tan solo unos días de comenzar esta nueva aventura, ha salido a la luz una información de la que Mónica Hoyos tenía constancia. Y es que, según ha contado la propia Miriam Saavedra, sucedió algo en el pasado que le cambió la vida por completo.

Mónica Hoyos sabía lo del bebé

Mónica Hoyos es consciente de todo lo que ha sufrido Miriam Saavedra cuando estaba saliendo con Carlos Lozano. Y es que, según ha contado la mismísima 'princesa inca' se quedó embarazada hasta en dos ocasiones, pero las cosas no salieron bien.

Durante el estreno de After, amor infinito, la enemiga de Mónica Hoyos hizo una sorprendente confesión acerca de su pasado con el presentador de Telecinco.

"Me quedé embarazada en dos ocasiones, pero los perdimos. Uno fue buscado [el primero, no], pero bueno, son cosas que pasan", aseguró en una de sus últimas intervenciones públicas.

Y, aunque fue un momento bastante traumático para ella, la enemiga de Mónica Hoyos confesó que le gustaría hacer este sueño realidad. "Sí, volvería a ser madre, bueno, no lo fui realmente, pero espero que esta vez nazcan mis hijos".

Además, Miriam quiso compartir cuando fue la última vez que vio al presentador de Sálvame. Y es que, a pesar de que hace años que ya no comparten sus vidas, la ganadora de GH VIP no pudo evitar llamar a Lozano para verse hace poco.

"Cuando uno está mal y tiene discusiones con su pareja, a veces recurres a llamar a tu ex... Películas de amor y desamor, pues sí, tengo que ser sincera, le llamé y él lo dijo, no sé por qué, no venía a cuento que lo diga... le llamé porque una recuerda cosas".

Mónica Hoyos no se esperaba este ataque

Lo que menos se esperaba Mónica Hoyos era que, durante este evento social, Miriam Saavedra iba a cargar duramente contra ella. Y, aunque dentro de la casa de Guadalix de la Sierra ambas consiguieron enterrar el hacha de guerra, la tensión entre ellas jamás desapareció.

Como era de esperar, los medios de comunicación que se encontraban en el estreno no quisieron perder la ocasión de preguntarle a Miriam sobre la participación de su enemiga en el nuevo reality de Telecinco.

"Si en el reality hay piojos, se va a llevar muy bien con ellos", aseguró la televisa entre risas. Pero, sin duda, lo que más le sorprendió a Mónica Hoyos fue enterarse de que, posiblemente, tuviera que compartir casa con ella.

"Si estoy yo no creo que lo haga bien, pero si está sola espero que sí. Le deseo lo mejor a ella y a todos los concursantes", comentó a continuación, dejando la puerta abierta a su posible participación.