Mónica Carrillo y Vanesa Martín ya no son pareja: qué ha sucedido entre las dos

Mónica Carrillo y Vanesa Martín, una de las parejas más discretas de nuestro país, han roto. La presentadora, que conoció a la cantante en 2019, siempre ha sido muy celosa de su vida privada y nunca quiso confirmar que estaba enamorada de la compositora.

La pareja se conoció en La Voz, cuando la andaluza trabajaba como coach. Sus encuentros por los pasillos de Antena 3 fueron varios e, incluso, Mónica Carrillo llegó a entrevistarla por su papel en el exitoso concurso.

A partir de ese momento, con el tiempo, numerosas fotos e indirectas en redes sociales confirmaron del todo que eran algo más que amigas. Desgraciadamente, su amor se ha terminado porque han decidido tomar rumbos separados.

Tras tres años de relación, ambas han puesto punto y final a su discretísima historia de amor. Asimismo, lo ha confirmado Vanesa Martín para un medio en el que se ha sincerado como nunca sobre su vida privada.

Sale a la luz la ruptura entre Mónica Carrillo y Vanesa Martín

Justamente, confesaba algunos secretos de su entorno personal con motivo de que hace tan solo un día, la cantante confesaba por primera vez su homosexualidad. La ex de Mónica Carrillo, aprovechando la valentía de su compañera de profesión, María del Monte, al revelar que era homosexual, se atrevió a hacer lo mismo, pero en Instagram.

"Por el ORGULLO que me provoca llegar a sentir así. Después de todo y de tanto. Por amar a personas maravillosas", publicaba en su perfil de esta red social.

"Porque no me importe mirar a los ojos de una mujer y besarla con sed y malicia. Porque es tan difícil conseguir la verdad", escribía ganándose el cariño de todos sus seguidores.

Tras sincerarse como nunca, momentos más tardes, ha ofrecido una entrevista para Shangay. Sus declaraciones sobre esta revista, que es muy implicada en cuanto a la comunidad LGTBIQ+, han hecho saltar todas las alarmas.

"Otra cosa es que no le dé bombo porque no quiera que se me pregunten ciertas cosas por encima de la música. Pero no me escondo nunca. Y defiendo y defenderé mi vida. Estoy orgullosa de amar y sentir como amo y siento", comenzaba diciendo respecto a la confesión que hizo en Instagram.

Pero, cuando ha sido preguntada por su nuevo proyecto profesional, nadie se esperaba lo que iba a sacar a la luz. "Este proyecto tiene 'mucha coherencia' con mi vida personal ahora mismo". Asimismo, ha comunicado que quiere tener a su lado "personas felices".

"Quiero a mis amigos, mis hermanos, mis cuñadas, mi pareja... No tengo pareja ya, pero bueno, me gustaría que fuera feliz también", revelaba.

De esta manera, Vanesa Martín ha afirmado que se encuentra soltera. Y, aunque no ha mencionado el nombre de su expareja, todo apunta a que se trata de la misma Mónica Carrillo.

Mónica Carrillo, desolada tras separarse de la cantante

Lo cierto es que hay otra prueba de que el noviazgo entre ellas se ha terminado. Y es que la periodista, también para su perfil de Instagram, publicaba un microrrelato en el que se percibe ese desamor que habría recibido por parte de la cantante andaluza.

"¿Te acuerdas de aquel tiempo?", escribía la presentadora en un post para esta red social. No cabe duda de que una de las parejas mediáticas más conocidas se ha separado.

Incluso compartía también vía Instagram un poema suyo que aclara, todavía más, que Mónica Carrillo está viviendo una de sus peores etapas. Una imagen que demuestra que está destrozada por su ruptura con Vanesa Martín.

"Después de tu adiós, olas de mar, revuelto, resaca sin freno, horas de más, días de menos", se podía ver en la instantánea en cuestión.

Por el momento, aunque Vanesa Martín ha confirmado públicamente que ya no tiene pareja, todo indica que Mónica Carrillo no seguirá sus pasos. Y es que la periodista es mucho más celosa de su vida privada, razón por la que no saldrá de ella confirmar la ruptura.