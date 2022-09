Mónica Carrillo desvela lo de sus padres y reconoce que está mal porque no lo esperaba

Mónica Carrillo es una de las grandes periodistas de este país. La presentadora lleva desde 2014 compartiendo pantalla para los informativos de Antena 3 junto a Matías Prats. Una cita que miles y miles de españoles no se pierden

Además de ello, Mónica Carrillo es escritora. Cinco novelas suma a su carrera profesional, y miles de microcuentos y microteatros. Piezas que comparte en su mayoría a través de su perfil de redes sociales.

Pues bien, por esto mismo, ha sido criticada en un programa de televisión de mucha audiencia. Y sus padres también lo han escuchado. Algo que ha afectado a la periodista intensamente.

Nuevo programa de Nuria Roca

La comunicadora Nuria Roca presenta su programa La Roca en Antena 3 donde su pareja sentimental y compañero profesional también trabaja. El club de los ofendidos por Juan del Val es el nombre de esta polémica sección. Y tan controversial, ya que a más de uno se ha 'ofendido'...

Juan del Val se dedica a criticar a quien le venga en gana en el programa El Hormiguero. Y esta vez ha sido Mónica Carrillo su víctima. Esta ha acabado recibiendo ataques por su trabajo.

Pues la misma periodista ha querido entrar en directo en el programa del jueves 22 de septiembre. Carrillo quería plantarle cara a del Val y ajustar cuentas por sus palabras. Así que ella entró en directo.

Estas son las críticas palabras de Juan del Val a Mónica Carrillo: "Me saca un poco de quicio los microcuentos, otros vagos". Así tachaba de "vagos" a todos aquellos que se dedicaban a este mundillo.

Estas declaraciones, como era de esperar, no han gustado nada a Mónica. Asimismo, Juan quiso enmendarlo más tarde así: "Yo lo que hago es de buen rollo".

Mónica Carrillo entró en directo para discutir aquellas palabras, pero la pareja de Nuria Roca quiso antes justificarse. "Es que estoy viendo en una pantalla a una persona a la que admiro tanto".

Y añadía: "Es la mejor haciendo microcuentos y de todo". Así lo reconocía ante Mónica Carrillo para hacerle la pelota y suavizar las críticas que ya había mandado. "Buenas tardes, a casi todos", empezaba diciendo la presentadora visiblemente disgustada.

"Lo escuché en directo con mis padres, con lo cual sufrí por partida doble", confesaba. Así mostraba su descontento ante la situación que tuvo que vivir con sus padres presentes en ese momento.

"Me sentí dolida, agraviada porque es una disciplina y yo llevo más de 1.000 microcuentos lanzados, son muchas horas de esfuerzo", decía.

"Hay veces que lo escueto. Bueno, lo bueno si es breve también hay que valorarlo, pero si hay que hacer novelas también se hacen". Mientras tanto, Mónica Carrillo enseñaba a cámara todos los microcuentos que había escrito.

"Pero Juan del Val ha dicho que eres una vaga", apuntaba Nacho García, quien también estaba presente. Juan del Val ante tantos ataques hacia su persona solo podía hacer una cosa. Defenderse y admitir.

"Yo admiro muchísimo a Mónica Carrillo", decía. Aunque Nuria Roca le reprochaba que esa no era forma de defenderse. Y añadió algo dirigiéndose a la presentadora.

"¿Mónica tú crees que Juan piensa en lo micro porque él se piensa que es macro?". Contestaba Carrillo como puya: "Quizá él no apuesta por los microcuentos porque se considera más cuentista a secas".

"Yo soy una persona enormemente educada y Mónica, que es una extraordinaria escritora, hace unos microcuentos maravillosos", decía del Val. Y añadía: "Me gusta tanto como escribe que siempre tiene que hacer largos porque si no se me hace corto".

Al final todo acabó con Mónica Carrillo pidiendo unas disculpas públicas. Algo que finalmente ocurrió.