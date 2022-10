Míster Jägger ingresa 150.000 euros en el banco después de salir lo de Laura Escanes

El conocido youtuber Míster Jägger ha saltado recientemente a la palestra tras conocerse su relación con Laura Escanes. La modelo dio por terminada su relación con el publicista Risto Mejide hace una semana para sorpresa de muchos.

Tras 7 años de feliz relación, resultaba incomprensible pensar en los motivos para acabar, de ese modo, con su proyecto de vida en común. Las últimas novedades al respecto confirman que hubo terceras personas implicadas.

Se trata, concretamente, de Míster Jägger, un madrileño de 28 años que goza de gran popularidad en Internet.

Las cifras de Míster Jägger

Alberto Redondo Jiménez inició su trayectoria en el 2012, año en el que empezó a subir vídeos a YouTube bajo el pseudónimo de Míster Jägger. Muy pronto, su estilo irreverente, la originalidad de los vídeos y su gran carisma le impulsaron a ganar seguidores. En la actualidad, cuenta con más de un millón de suscriptores en esta conocida plataforma de vídeos.

Asimismo, Míster Jägger también ha sabido hacerse un hueco en Twitch. Se trata de un servicio que permite realizar transmisiones en vídeo en directo.

En esta red, el creador de contenido hace gala una vez más de su extravagancia y, gracias a ello, ha impulsado su carrera. A pesar de las limitaciones de las emisiones en vivo, usa todos los recursos posibles de la plataforma para proporcionar una experiencia única. Sin duda, posee un estilo que entusiasmaría al mismísimo David Lynch.

Tal es la popularidad de Míster Jägger, que el pasado 25 de junio formó parte de uno de los eventos más importantes de Twitch. Nos referimos, por supuesto, a La Velada del Año, organizada por Ibai Llanos. En esta suerte de programa en streaming, los participantes se enfrentan en combates de boxeo.

Este año, Míster Jägger se vio las caras con David Bustamante. El espectáculo fue muy mal para este último, que terminó derrotado por el nuevo novio de Laura Escanes. El evento fue seguido por más de 3 millones de personas en todo el mundo.

Con todos estos datos sobre la mesa solo queda plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cuánto puede llegar a ingresar Míster Jägger al mes? Según ha revelado Jorge Javier Vázquez en Sálvame, son cifras muy altas las que maneja.

"Este señor juega tan en primera línea que podría facturar mensualmente alrededor de 150.000 euros. Es primera línea top, entre 100 y 150.000 euros", afirmaba el presentador.

Rafa Mora no ha dudado en manifestar la muchísima repercusión de la que goza en redes sociales este hombre. El ejemplo más claro es que, tras conocerse su implicación con Laura Escanes, se convirtió rápidamente en trending topic en Twitter.

Hace unos meses, visitó La Resistencia, el programa de David Broncano, y se enfrentó a las preguntas clásicas. Sobre cuánto dinero tenía en el banco, confesó que poseía unos 60 mil euros. Con respecto a cuántas relaciones había mantenido en el último mes, dijo que únicamente dos.

Las primeras declaraciones de Laura Escanes

A pesar de los indicios sobre su nuevo amor, la influencer ha desmentido todos los rumores al ser entrevistada al respecto. "No tengo pareja, pero prefiero no dar declaraciones ni entrar en este juego. Estoy agotada", afirmaba la ex de Risto.

Asimismo, se sabe que Alberto, o Míster Jägger, había sido relacionado a principios de año con una conocida actriz de cine para adultos. Se trata de Amarna Miller, la cual dejó la industria de la pornografía hace tiempo para enfocarse en su parte más creativa. Al igual que Jägger, disfruta siendo creadora de contenido.