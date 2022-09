Miriam Sánchez reconoce que está preocupada por su hija porque la terapia no sirve

Hace unos años, Miriam Sánchez era uno de los personajes públicos que no podían faltar en la pequeña pantalla. Desde que empezó su labor como colaboradora en distintos espacios de Telecinco en 2006, su fama empezó a subir como la espuma.

Además, su relación sentimental con el periodista Pipi Estrada, a su vez ex de Terelu Campos, también provocó que el foco mediático estuviera más puesto en su persona.

No obstante, tras años juntos y una hija en común, en 2013, la pareja decide separarse definitivamente. A partir de entonces, empieza el calvario de la exsuperviviente por la relación tan polémica que tuvo con el ahora tertuliano de Sálvame.

Ahora, decidida a no callarse más, Miriam Sánchez ha destapado todos los trapos sucios de su expareja frente a todos los telespectadores. Sin duda, unas declaraciones que la madrileña ha dado y que, lo más seguro, no han dejado indiferente a nadie.

Miriam Sánchez destapa la verdad oculta de Pipi Estrada y Terelu Campos

Justamente, hace unos días, se hizo público un enfrentamiento que tuvieron Miriam Sánchez y Pipi Estrada en plena luz del día. Un vídeo que se filtró en el que se podía ver a la madrileña fuera de sí, explotando contra el padre de su hija.

Evidentemente, el tertuliano tuvo que pronunciarse al respecto en su programa. "Es por una medicación con alcohol, no es ella. Sé que esa reacción es producto de algo químico, esto no corresponde con su realidad", explicaba emocionado.

Por otro lado, aclaró que, a pesar de que su expareja cargó contra él, le producía mucha ternura y que "ella no es mala". Eso sí, lejos de acabar con la polémica que se generó por este testimonio, ahora, esta situación se ha descontrolado. Mientras el periodista se encuentra aislado por su próximo concurso en Pesadilla en El Paraíso, Miriam Sánchez ha decidido hablar públicamente.

Asimismo, la excolaboradora ha decidido romper su silencio tras estar "más de 10 años callada". A través de una exclusiva en Sálvame, la exsuperviviente ha desvelado uno de los secretos más bien guardados de su expareja. "Es un mentiroso compulsivo", empezaba diciendo.

"Tengo un recuerdo de que Pipi me confesó que Terelu le llevo a un psicólogo de pareja para que dejase de mentir y dejase de ser desleal", explicaba. "Fue la primera sesión y el psicólogo dijo que, evidentemente, era un mentiroso compulsivo y ya dejó de ir. Terelu hizo el último intento llevando a Pipi a terapia de pareja".

Tras estas palabras de Miriam Sánchez, era imposible ignorar que acababa de lanzar un auténtico bombazo, ya que nadie era consciente de este dato. Por este motivo, cuando Terelu Campos se presentó en el día de ayer, 31 de agosto, a Sálvame, quiso pronunciarse sobre el duro testimonio de la exnovia de Pipi Estrada.

"Sí, estuvimos en terapia de pareja", admitía ante la sorpresa de todos los presentes. "La terapia consistía en ir cada uno por separado y luego ir juntos. No fue a la primera sesión de ir juntos, pero sí a la tercera sesión", proseguía.

"Marcel (la terapeuta) me miró y delante de él me dijo: 'No hay solución, no vengas más'", explicaba. "Nunca lo he contado, pero no quiero dejar de mentirosa a Miriam".

"Fuimos a una terapeuta para intentar solucionar todos los problemas: mentir, engañar, tirarse a cualquier tía, todas esas cosas están dentro de la terapia de pareja", revelaba la exnovia de Estrada.

No solo confirmó el testimonio de Miriam Sánchez, sino que la colaboradora también aseguró que, de la misma manera que la exsuperviviente, había vivido un calvario por culpa de él. "Estuve muchos años aguantando barbaridades, en los platós de televisión, de alguien que me estaba calumniando y falseando la realidad", zanjaba.

Miriam Sánchez saca a la luz la verdadera cara de su expareja

No cabe duda de que estas declaraciones por parte de Miriam Sánchez han dejado a la gran mayoría de piedra. Y es que, además de revelar este secreto de Pipi Estrada y Terelu Campos, también se ha sincerado al explicar otros tormentos que ha vivido al lado del periodista deportivo.

"Utiliza a cualquier persona para ganar dinero, está muy mal económicamente, debe dinero más que a Terelu. Está metido en follones importantes", decía. Por otro lado, en cuanto a su polémico enfrentamiento con su exnovio en la calle, la madrileña dio su versión.

"Se me acumularon muchas cosas respecto a la personita y exploté. Lo que quería es que no se renunciara a los derechos que tengo como madre y que se me han arrebatado", confesaba.

Desde luego, la que le espera a Pipi Estrada cuando termine su concurso en el nuevo formato de Telecinco.