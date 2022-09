Miriam Sánchez habla de David Flores Carrasco para explicar su veto en Viernes Deluxe

Miriam Sánchez está de plena actualidad y Viernes Deluxe le había invitado a participar en el espacio para dar las explicaciones pertinentes. Sálvame ha emitido unas imágenes de ella que dejan poco a la especulación y quiere dejar claro cuál es su verdadero estado. Tenía la oportunidad perfecta, pero en el último momento han cancelado su visita al programa.

Miriam Sánchez ha utilizado sus redes sociales para explicar lo que ha sucedido: ha recibido una llamada informándole de los nuevos planes. Supuestamente los directores del Deluxe no quieren que hable de su hija menor, por eso han dejado de contar con ella. La exsuperviviente no comparte este argumento porque esta misma noche se hablará de David Flores Carrasco, el hijo de Rociíto.

| Europa Press

Miriam ha reconocido que está muy dolida y que no habrá nada que compense su dolor, incluso se plantea tomar acciones legales. Piensa que le han utilizado para llamar la atención de la audiencia, quieren generar contenido usando su nombre, pero sin contar con ella. No está dispuesta a estar en silencio, por eso se ha lanzado a Twitter a denunciar la cruda realidad.

“Después de 72 horas de entrevistas, después de semanas de hablar de mí y de mi hija en televisión, después de decir que estoy enferma. Después de decir que estoy loca y después de años de no trabajar para Mediaset, miles de cosas, me dicen que van a desconvocarme. Me dicen que se habla de mi hija y que no se puede hablar de ella, pero se está hablando del hijo de Rociíto”.

Miriam Sánchez ha denunciado lo que está sucediendo

Miriam está cansada de seguir aguantando y asegura que está dispuesta a tomar medidas, no se dejará pisar por nadie más. Cree que Pipi Estrada, su expareja y padre de su hija, se está aprovechando y quiere contar todo lo que ha sufrido en silencio. Le ha molestado que Telecinco haya prescindido de su presencia poniendo sobre la mesa un argumento que, según su punto de vista, no tiene validez.

Sánchez cree que en el Deluxe hablan de David Flores con total libertad y que podrían hacer lo mismo con su hija, pero no quieren. Por el motivo que sea le han llamado para cancelar su entrevista poco antes de salir a plató y encima no lo han anunciado. Está convencida de que quieren generar interés para arrastrar audiencia, pero no lo conseguirá.

“Por lo que sea no interesa mi entrevista, pero por mi hija no es”, declara la ex de Pipi Estrada visiblemente molesta. “Una vez habéis emitido mis totales, una vez habéis generado audiencia, no hacéis nada y ahora os voy a llevar al juzgado”. Está dispuesta a llegar hasta el final porque sabe que se ha cometido una injusticia y no quiere tolerar más engaños.