Miriam Sánchez explica el accidente de Pipi Estrada y delata al culpable

Pipi Estrada ha dejado bastante preocupados ayer a todos sus familiares, amigos y seguidores tras padecer un terrible accidente de moto.

El colaborador de Sálvame, publicaba en su cuenta de Instagram un vídeo desde la ambulancia, en el que contaba que "acabo de tener un accidente con la moto, pero estoy bien".

Pipi quería tranquilizar "a todos los que me queréis, que todavía no me ha llegado mi hora. ¡Estoy bien, de verdad!

De esta manera saltaban todas las alarmas pues Pipi tenía que ser trasladado al hospital a causa de las lesiones. Sin embargo, ha sido dado de alta una vez comprobadas las lesiones y visto que no eran graves. El periodista deportivo entraba por teléfono a El Chiringuito y hablaba con Josep Pedrerol, con el que ha trabajado en muchas ocasiones.

| MEGA

Pipi, todavía conmocionado por los hechos aseguraba que había tenido "mucha suerte, tengo un ángel de la guarda, porque el impacto...". El accidente pudo acabar mucho peor de lo que acabó porque según él mismo relata: "he acabado sangrando por las piernas, el codo y el brazo".

Pipi Estrada, al borde de la muerte en la carretera

Pipi Estrada todavía lleva el susto en el cuerpo tras el accidente. Afirma que "iba a hacer un recado por la ronda de Toledo y de repente un taxista invadió mi carril y me desplazó con el lateral del coche". Todo ocurría pasadas las ocho de la tarde y las consecuencias de la caída son evidentes: "Tengo la zona cervical y la zona de la espalda de la caída y del arrastre contusionado".

Por suerte no se ha fracturado nada. Ha estado a un paso de sumarse al club de la mala suerte de Sálvame. Belén Esteban y Chelo García Cortés se están recuperando de sendas fracturas óseas y el colaborador más gamberro del programa ha estado a un paso de tener la suya.

"Por suerte, aguanté bien el primer impacto con la moto y eso hizo que el segundo impacto, la caída, fuese menos violenta".

El mensaje que ha recibido Pipi Estrada y que desatará la polémica

Pipi Estrada se encuentra ahora mismo en su casa y recuperándose de las lesiones. Ha tenido que usar collarín y le han curado las heridas en brazos, espalda y piernas. Tan sorprendente como su accidente han sido las palabras de su expareja, Miriam Sánchez.

Al enterarse de lo sucedido, publicó en Twitter un mensaje que no tardará en desatar la polémica. Tanta que lo borró a los pocos minutos.

"Pipi acaba de sufrir un accidente de moto. Debido al estrés emocional y económico que lleva desde semanas. Leer mi cuenta por favor. Cuidarlo".

| Twitter

Miriam echa de esta manera un capote a su expareja. "Espero que todo salga bien por el cariño que sobrepasa el daño que me hizo y quizás le hice yo también".

Miriam reabre así el melón de la deuda que Pipi Estrada tiene contraída con su ex, Terelu Campos. Al parecer, le debe 48.000 euros, pues un juez le condenó a pagárselos por haber contado detalles de su vida privada.

Esta deuda es de hace 10 años y durante todo este tiempo, el periodista deportivo no la ha satisfecho. Hace unos meses se presentaba como fichaje estrella de Sálvame, programa en el que también colabora Terelu. Buena parte de su sueldo, que asciende a unos 750 euros por programa, va a los bolsillos de Terelu, pues Pipi tiene la nómina embargada.

Así pues, de los cerca de 6.000 euros que ganaría mensualmente, al ritmo de apariciones actuales que hace en televisión, únicamente podría disponer de 1.200 euros. Esta sería una de las causas por las que Pipi se muestra dispuesto a lo que sea por estar en Sálvame.

Según Miriam Sánchez, también es una de las causas de que padezca estrés y no esté del todo centrado desde que empezó de nuevo su periplo televisivo para saldar sus deudas.