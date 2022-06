Miriam, la hermana de Dani Martín que murió con 35 años y le cambió la vida

Corría el año 2009 cuando el cantante Dani Martín tuvo que enfrentarse a una de las mayores tragedias. Y es que, el 9 de febrero de ese año, su única hermana, Miriam Martín fallecía de forma inesperada. La joven, de tan solo 35 años, se fue de su vida para siempre.

La repentina pérdida de su hermana mayor, a causa de un infarto cerebral, le causó una gran conmoción, tanto al propio artista como al resto de su familia. Este hecho cambió de golpe y para siempre toda su realidad. Algo de lo que ha tenido que ir reponiéndose con el paso de los años.

El duro golpe que transformó la vida de Dani Martín

La desaparición de Miriam, puso a Dani Martín en una terrible situación. De la noche a la mañana, dejó de ser el hijo pequeño para convertirse en el sostén familiar. "Me puse en el rol de ‘tengo que sostener el mundo’", comentaba hace algunos años en una entrevista para Risto Mejide.

No es de extrañar, pues el dolor de su madre era atroz. El cantante tuvo que sacar fuerzas de flaqueza para evitar que todo se derrumbara.

A pesar de todo, consiguió sacar una lectura positiva de todo lo ocurrido. "Curiosamente, cuando te pasa algo fuerte, es precisamente cuando descubres cómo eres de verdad. Yo me descubrí respondiendo ante esta pérdida de una manera que nunca hubiese imaginado".

Dani Martín confesó que creía que no superaría un golpe así. Tenía miedo de que su enorme sensibilidad lo arrastrara a un pozo sin salida.

"Siempre había pensado que, por mi sensibilidad, si algún día me pasase lo que me pasó, me iba a hundir, que no sería capaz de seguir. Y de pronto me encontré tirando de mi familia, intentando alegrarles, siendo la sonrisa para mis padres", comentaba el artista.

Además de cambiar su rol familiar, Dani Martín adquirió nuevos hábitos que le han ayudado a mantenerse bien física y mentalmente. Según cuenta, correr ha sido su mejor medicina.

"Cuando me pasó lo de mi hermana, lo que más me apetecía metafóricamente era salir corriendo, porque no entendía nada de la vida. Y, de golpe, me puse a correr de verdad. Hago todos los días unos 10 kilómetros".

El recuerdo de la hermana de Dani Martín a través de su música

Justamente después del fallecimiento de Miriam, Dani Martín comenzaba su andadura en solitario tras su etapa en El Canto del Loco. Su primer trabajo como solista, Pequeño, es un disco donde podemos encontrar canciones que versan sobre este inesperado y triste suceso.

| GTRES

Mi lamento. Una canción de lo más desgarradora es la que ocupa el puesto número 3 del disco. A través de este tema, el cantante canaliza la pena y la desesperación.

La letra: "Porque ya no te tengo, eras mi vida y ya no estás / Sé que ya no estás / Que me castigue el cielo por si algo hice mal".

El cielo de los perros. Este curioso título tiene que ver con la profesión de Miriam, pues era veterinaria. De hecho, acostumbraba a decir que el día que se muriera, no iría al cielo de los humanos, sino al de los perros.

La letra: "Que para mí eres un trozo de mi vida / Que me arrancaron sin pedírmelo y deprisa. / No pude darte tantos besos, más caricias".

Ahora, el cantante ha aprendido a convivir con la ausencia. El recuerdo de Miriam ha dejado de ser triste, para estar lleno de cariño y amor en la casa de Dani Martín.