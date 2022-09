Miranda Rijnsburger, mujer de Julio Iglesias, reconoce que la otra ya lo ha conseguido

La vida de Miranda Rijnsburger siempre ha sido todo un misterio. Ella lleva más de 30 años con Julio Iglesias, y han tenido 5 hijos en común. Durante los últimos años, la pareja ha llevado vidas separadas.

Hace años que Miranda Rijnsburger y el autor viven en casas separadas. Así lo decidieron, principalmente para poder conservar su discreción y anonimato. Miranda vive actualmente en Miami con sus hijos, y según revelaron las últimas informaciones, Julio está afincado en República Dominicana.

Aunque la pareja viva separada, eso no ha sido motivo suficiente para qué se acaba la llama del amor. Ellos siguen juntos, y más unidos que nunca.

El cantante siempre ha intentado mantener su vida personal al margen de la pública. Sin embargo, estamos hablado de uno de los cantantes más famosos de nuestro país, y que ha logrado traspasar barreras. Es normal que los medios de comunicación siempre vayan detrás de él.

Miranda Rijnsburger, la mujer en la sombra

La pareja contrajo matrimonio en agosto de 2010 en Marbella. Tras casi 20 años de relación, Miranda Rijnsburger e Iglesias decidían dar un paso más en su relación. La boda, como era de esperar fue todo un secreto.

Y es que la fama de mujeriego de Julio siempre ha estado presente sobre él. En los últimos años, el padre de Enrique Iglesias no ha tenido ningún pudor en reconocer que Miranda Rinsburger es la mujer de su vida. Iglesias declaró hace años a una conocida revista:

"Ella es todo para mí. Sinceramente, no puedo imaginarme ahora una vida sin ella. Es del todo imposible", declaraba el cantante.

La historia de amor entre ambos fue de lo más romántica. El autor y la modelo se conocieron en un aeropuerto.

| Europa Press

Y casi como en una película, fue amor a primera vista. El que fue pareja de Isabel Preysler se dio cuenta de que ella sería la persona con la que compartiría el resto de su vida.

Tras ese primer encuentro, la química fue innegable, y comenzaron a forjar su bonita historia de amor.

Miranda Rijnsburger sabía muy bien que estar con un hombre tan importante y famoso como Julio Iglesias, no iba a ser fácil. Así que la modelo optó por tener un perfil mediático bajo.

Sin embargo, en unas de las pocas declaraciones que hizo para la revista Vanity Fair, relataba cómo fue el primer encuentro:

"Lo vi rodeado de personas y pensé que alguna de ellas era su esposa. No estaba al tanto de su vida personal. Se acercó y me propuso que fuese a verlo cantar esa noche. Yo sabía quién era, aunque lo desconocía todo acerca de su vida personal. Me lo pensé y finalmente accedí", relataba.

Miranda Rijnsburger conoce la buena relación de Julio con Ana Obregón

Ana está atravesando unos de los años más duros y convulsos de su vida. La actriz aún está asimilando la pérdida de su padre, Antonio García de 96 años, que fallecía la pasada madrugada del sábado:

"Ahora las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí conmigo y te juro, Papá , que no sé cómo lo voy a hacer", escribía Obregón en sus redes sociales.

La presentadora ha encontrado fuerzas para mandarle un bonito mensaje a su íntimo amigo. Ana siempre ha presumido de la fantástica relación de amistad que le une al autor de Me olvidé de vivir.

Así que la bióloga felicitaba a Iglesias con una preciosa instantánea, donde le agradecía el apoyo y cariño que siempre le había mostrado.

Julio no dudaba en responder a este bonito detalle, con otro emocionante mensaje:

"Querida Ana, que bonita eres por dentro y por fuera. Te adoro para siempre", escribía el cantante.

Y es que parece que Ana Obregón ha conseguido encontrar las fuerzas necesarias para levantar cabeza. Los últimos años han sido de lo más duros para la actriz. Pero con el apoyo de los suyo podrá seguir hacia delante.

