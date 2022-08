Miquel Valls, nervioso al comprobar que puede perder todo después de su mala decisión

El estreno de Miquel Valls como presentador en Ya es mediodía ha cogido por sorpresa a muchos. Tras la inesperada marcha de Sonsoles Ónega, la cual fichaba por Antena 3, los directivos tuvieron que encontrar sustituto rápidamente.

El candidato no fue otro que Joaquín Prat, el cual abandonó Cuatro al día para incorporarse a la sobremesa de Telecinco. Sin embargo, el cambio fue breve. El presentador cogía vacaciones y dejaba de nuevo huérfano al programa.

Entre toda esta inestabilidad que está afectando a Mediaset, parecía que Miquel Valls era el perfil más adecuado para dar el relevo. Valls es un viejo conocido del grupo. Ha trabajado de reportero para El programa de AR y En el punto de mira.

| Telecinco

El debut como presentador de Miquel Valls

Así las cosas, este lunes día 1 de agosto, Miquel Valls se estrenaba al frente de Ya es mediodía. Por supuesto, los habituales del programa no han tardado en dejar muy claro lo que piensan sobre esta incorporación. Aunque hay opiniones bastante favorables, han pesado más las voces negativas.

"Miquel Valls está claro que no conecta con la audiencia, hace bueno a Joaquín Prat" apuntaban algunos en Twitter. "No hacen nada bien y no escuchan nada a la audiencia", señalaba otro.

| Mediaset

Muchos han sido los que han echado de menos a Marc Calderó, el cual se encargaba normalmente del formato cuando Sonsoles se tomaba un descanso. "Marc es mejor, es más cercano", "Marc Calderó vale oro", así comparaban los espectadores el trabajo del barcelonés con el de Miquel Valls.

Sin embargo, lo que no mucha gente sabe es que la decisión de poner a Miquel Valls no es arbitraria. Y es que, pocos días después de la fuga de Sonsoles a la competencia, Marc Calderó hacía lo propio con TVE. Con este panorama, los directivos no han tenido más remedio que optar por el reportero.

A esto también hay que sumar el noviazgo que el nuevo presentador de Ya es mediodía mantiene con David Valldeperas, el director de Sálvame. Fue a finales de 2021 cuando se destapó esta relación entre ambos. ¿Habrá influido esto en su fichaje?

| La Noticia Digital

¿Cómo estará viviendo estas críticas Miquel Valls?, ¿se estará arrepintiendo de su decisión?

Todavía es pronto para saberlo, pues solo es el primer programa y, con unas críticas así, siempre hay margen para mejorar. Veremos si la audiencia está más receptiva al nuevo presentador antes de que Joaquín Prat se reincorpore tras sus vacaciones.

Además de Miquel, otro rostro conocido que se incorpora a la plantilla es el de María Verdoy. Tras la cancelación de Viva la Vida, se pone al mando de la sección Fresh del magazine.

La mano negra de Mediaset

Ante todos estos acontecimientos, la pregunta inevitable es si Mediaset está viviendo algún tipo de maleficio. Las espantadas de la hija de Fernando Ónega y de Marc Calderó no son los únicos contratiempos. A todo esto debemos unirle el despido de Paz Padilla o la cancelación de formatos como Ya son las ocho o Viva la vida.

Además, tampoco podemos olvidarnos de la racha de accidentes que ha sacudido a Mediaset en general y a Sálvame en particular. Empezando por Belén Esteban y Chelo García Cortés. Ambas colaboradoras se lesionaron en pleno directo la pierna y la mano, respectivamente.

Otros episodios fatales han sido la rotura de brazo de Lydia Lozano, el atropello de Belén Rodríguez o el accidente de moto de Pipi Estrada.

Esperemos que Miquel Valls no corra la misma suerte que todos ellos.