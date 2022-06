Mila Ximénez murió sabiendo un secreto de 'Sálvame' que ahora ve la luz

Hoy, 23 de junio, se han cumplido dos años desde que la familia de Sálvame se quedase huérfana tras la muerte de Mila Ximénez a los 66 años.

Todos recordamos aquel 16 de julio de 2020 cuando en el extinto Sálvame Tomate, Mila Ximénez entraba en directo. Quería contarle a la audiencia que sufría una enfermedad grave, y que a la postre acabaría con su vida un año después.

La sevillana dejaba a toda la audiencia destrozada, además de hundir al propio Jorge Javier Vázquez. Este fue el que tuvo que aguantar el tipo ante la desgarradora noticia que dio la colaboradora de Telecinco.

Fue el catalán quien le preguntó si prefería que él contara la noticia. Pero Mila se armó de valor y lo comunicó ella misma. “Estoy jodida, asustada y con ganas de contároslo. El tema es que me tienen que ayudar, Jorge”, confesó rota de dolor.

La muerte de Mila Ximénez dejó un profundo vacío en Telecinco

“Tenía muchos dolores, me dolía muchísimo la espalda y me tuvieron que poner una inyección. Me hice una resonancia, fui a que me la leyeran y yo pensaba que era un pinzamiento en la espalda. Entonces, me dieron el diagnóstico, tengo un tumor, tengo cáncer de pulmón”, prosiguió.

“El lunes me dijeron que tengo un tumor, un cáncer de pulmón, ese es el diagnóstico. Tengo un cáncer. Me lo van a tratar, vamos a hacer quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia”, contó en pleno directo.

Desde que anunció que padecía cáncer de pulmón, todos sus compañeros estuvieron arropándola todo lo que pudieron. Y es que fue un año en el que Mila sufrió los estragos de la radioterapia y la quimioterapia.

A pesar de estar enferma, Mila Ximénez solía acudir habitualmente a su puesto de trabajo, especialmente si el tratamiento le permitía ciertas licencias. Y cuando el dolor remitía era la primera en acudir al plató.

Muchos cambios en este año sin la colaboradora sevillana

Lo cierto es que la madre de Alba Santana trabajó en televisión hasta tres meses antes de su muerte, que tuvo lugar en junio del pasado año.

La última ocasión que pisó el plató que ahora lleva su nombre fue el 10 de marzo de 2021. En su perfil de Instagram, esta admitía lo feliz que era seguir en el mundillo televisivo. “Gracias por hacerme reír tanto esta tarde”, decía.

Después de su muerte, Sálvame ha atravesado una profunda reestructuración y los cambios dentro del programa de La Fábrica de la Tele han sido numerosos.

Desde el despido y posterior vuelta a su puesto de trabajo de Alberto Díaz y David Valldeperas. O la marcha definitiva del programa de Carlota Corredera, pasando por las nuevas incorporaciones al magazine.

Además de los fichajes de Adela González, la vuelta de Terelu Campos el programa o la reaparición de Pipi Estrada como colaborador. Estos han sido otros de los momentos que la fallecida se ha perdido durante este año.

Lo que Mila sabía al morir y ahora sale a la luz

Tampoco pudo asistir al estallido de la polémica Operación Deluxe, en la que la dirección del programa estuvo contra las cuerdas. Y por el que próximamente será juzgada por espiar a más de 140 famosos de nuestro país.

Además, cuando la sevillana falleció, la totalidad de la docuserie de Rociíto Contar la verdad para seguir viva ya se había emitido en Telecinco. Pero coincidió con la época en la que ella ya no podía hacer vida normal y su estado era demasiado grave.

Lo que se esperaba la colaboradora de Telecinco era que la madrileña volviera a grabar una nueva docuserie para hablar de su familia mediática. Y contar la realidad de todos estos años en los que estuvo callada y asistió al ataque frontal de muchos de sus familiares.

